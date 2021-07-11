"Хочу залишитися в Мехелені, тому що у Селтіку мені шансів не дають. У Бельгії я отримав можливість, якої у мене не було в Шотландії.

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Я задоволений своїм минулим сезоном. У мене було достатньо матчів і ігрового часу, що допомогло мені віднайти впевненість в собі", – цитує Шведа Daily Record.

Минулий сезон Мар'ян провів у Мехелені на правах оренди, де зіграв у чемпіонаті Бельгії 22 матчі та забив 4 голи. Його чинний контракт з Селітком розрахований до літа 2023-го.

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