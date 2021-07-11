Півзахисник Аталанти та збірної України Віктор Коваленко, схоже, новий сезон розпочне не в Бергамо.

25-річний хавбек за крок до трансферу в Емполі на правах оренди, стверджує TuttoAtalanta.

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Угода між Аталантою та новачком Серії А може бути підписана вже найближчим часом, адже наразі перемовини перебувають на фінішній прямій. Цікаво, що разом із Коваленком Емполі має підсилити форвард Роберто Пікколі.

До слова, Віктор Коваленко перебрався в Італію з Шахтаря взимку цього року, проте встиг зіграти лише 4 хвилини у складі нового клубу.

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