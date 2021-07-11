"Робота в клубі – це те, над чим я роздумую. Я відпрацював 5 років зі збірною України, тепер потрібно спокійно обміркувати наше майбутнє. Я б хотів працювати в клубі.

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Ви часто бачите добру версію тренера Андрія Шевченка, але злого краще не знати. У такій роботі іноді доводиться бути іншим", – цитує Шевченка Milan Reports з посиланням на Sky Sports.

Нагадаємо, Андрій очолив "синьо-жовтих" у липні 2016-го, його контракт розрахований до кінця 2022 року.

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