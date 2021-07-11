Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук все ближчий до зміни клубної прописки.

Бенфіка продовжує вести активний діалог з Гентом щодо підписання 25-річного нападника, стверджує Voetbal24.

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Наразі узгоджується сума відступних. Бельгійці прагнуть отримати близько 25 мільйонів євро, водночас португальці намагаються знизити суму. Сам Яремчук, за інформацією джерела, погодився на трансфер у розташування "орлів".

Контракт Романа з Гентом, за який він провів 43 матчі минулого сезону (23 м'ячі та 8 асистів), розрахований до літа 2025-го. На Євро-2020 українець теж непогано себе зарекомендував – два голи та одна результативна передача у 5 зустрічах.

До слова, Бенфіка у кампанії 2020/21 посіла третю сходинку чемпіонату Португалії.

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