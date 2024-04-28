Колос у своєму Telegram-каналі повідомив про завершення співпраці з Ярославом Вишняком, який очолював ковалівців з липня 2022-го року.

Колос може отримати сенсаційного тренера – президент ковалівців планує серйозно інвестувати у клуб

Нічия з Олександрією стала останньою краплею для президента клубу Андрія Засухи. Вже відомо, що виконувачем обов'язків головного тренера Колоса став Олександр Поздєєв. Фахівець очолював молодіжну команду Колоса, а за свою ігрову кар'єру провів 7 років у складі ковалівців.

Відзначимо, що після нічиєї з Олександрією Колос розташувався на 9-му місці в турнірній таблиці УПЛ з 29 очками.

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