Олександр Зінченко потрапив до заявки "канонірів", утім, українець не вийшов на поле. Арсенал ще в першому таймі оформив собі комфортну перевагу у три м'ячі. Після перерви Тоттенхем зумів скоротити відставання до одного гола, але вирвати бодай нічию не вдалося.

Арсенал зберіг першу позицію, втримавши драматичну перемогу у дербі з Тоттенхемом – Зінченко знову просидів у запасі

Букайо Сака, забивши у ворота "шпор", записав у свій актив 15 гол в сезоні, що є його власним рекордом в АПЛ за одну кампанію. Він також став першим англійським гравцем, який забив за Арсенал і вдома, і на виїзді у ворота Тоттенхема в одному сезоні з часів Яна Райта в 1993-94 роках.

Нагадаємо, "каноніри" очолюють турнірну таблицю з 80 балами. "Шпори" розташувалися на п'ятій сходинці з 60 очками.