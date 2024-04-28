Історичне досягнення Сака у відеоогляді матчу Тоттенхем – Арсенал – 2:3
Арсенал переграв Тоттенхем у матчі 35 туру АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Олександр Зінченко потрапив до заявки "канонірів", утім, українець не вийшов на поле. Арсенал ще в першому таймі оформив собі комфортну перевагу у три м'ячі. Після перерви Тоттенхем зумів скоротити відставання до одного гола, але вирвати бодай нічию не вдалося.
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Букайо Сака, забивши у ворота "шпор", записав у свій актив 15 гол в сезоні, що є його власним рекордом в АПЛ за одну кампанію. Він також став першим англійським гравцем, який забив за Арсенал і вдома, і на виїзді у ворота Тоттенхема в одному сезоні з часів Яна Райта в 1993-94 роках.
Нагадаємо, "каноніри" очолюють турнірну таблицю з 80 балами. "Шпори" розташувалися на п'ятій сходинці з 60 очками.