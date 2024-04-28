"На цьому стадіоні дуже складно грати. Неймовірна атмосфера, чудова команда. Ми діяли суперефективно в першому таймі, по-справжньому організовано.

Історичне досягнення Сака у відеоогляді матчу Тоттенхем – Арсенал – 2:3

Другий тайм теж почали добре, повністю контролювали гру, могли забити четвертий гол. Потім сталася індивідуальна помилка, і можна було відчути, що гра ожила. З цього моменту потрібно керувати грою й іноді розраховувати на краплю удачі.

Ми пропустили другий м'яч, знову внаслідок не цілком звичайної помилки. А потім залишалося лише молитися! І обороняти свій штрафний. Суперник кинув уперед усі сили. Ромеро грав як нападник протягом останніх 25 або 30 хвилин, статися могло що завгодно.

Щоб досягати великих перемог, треба проходити через такі моменти. Я дуже задоволений, сьогодні є чим пишатися, цей день дуже важливий для наших уболівальників. Сподіваюся, вони насолодяться прекрасним вечором", – цитує Артету Sky Sports.

Нагадаємо, що Арсенал очолює турнірну таблицю з 80 балами. Тоттенхем розташувався на п'ятій сходинці з 60 очками.

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