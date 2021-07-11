Лосано зазнав моторошної травми голови – зірка збірної Мексики стікав кров'ю та покидав поле на ношах
Матч 1-го туру Золотого кубку КОНКАКАФ Мексика – Тринідад і Тобаго, на жаль, запам'ятається жахливим пошкодженням Ірвінга Лосано.
10-хвилина зустрічі стала фатальною для 25-річного форварда – він у падінні зіткнувся з Марвіном Філліпом, голкіпером Тринідада і Тобаго.
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Лосано коліном отримав удар у голову. У зірки збірної Мексики одразу пішла кров, а камери показали жахливе пошкодження. Лікарі вибігли на поле та, зрештою, вивезли Ірвінга на ношах у шийному бандажі. Замість нього на полі з'явився Ефраїн Альварес.
Нагадаємо, Ірвінг Лосано на клубному рівні виступає за Наполі, у минулому сезоні провів 43 матчі, відзначившись 15-ма голами та 9-ма асистами.
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