It's coming home, it's coming home... Англійські фанати капітально набридли зі своєю пісенькою про повернення футболу на Батьківщину. Вона була написана ще у 1996-му, в надії на виграш домашнього Євро, однак тоді з тріумфом не склалося – Гарет Саутгейт не забив німцям у серії пенальті в півфіналі. І ось, через 25 років, Гарет реабілітувався перед фанатами в якості тренера, вибивши Німеччину й протягнувши Англію у перший з 1966 року фінал. Як і 55 років тому, вирішальний поєдинок мав пройти на переповненому Вемблі.

Італія – Англія: британські хулігани спробували взяти штурмом Вемблі

В суперники британцям випала граціозна Італія, яка під керівництвом Роберто Манчіні не програвала у 33 матчах поспіль. "Скуадра" побила власний рекорд 1930-х – саме в ту епоху апеннінці оформили дві перемоги на чемпіонатах світу. Їхній романтичний футбол на Євро-2020 закохав у себе Європу, якій не хотілося тріумфу англійських пихатих прагматиків, однак конкретно на Вемблі підтримка гостей була скромною. Потрапити на Альбіон з нинішніми санітарними нормами занадто важко.

The Red Arrows fly over Wembley ️ pic.twitter.com/NcEotpfqTf — 101 Great Goals (@101greatgoals) July 11, 2021

За Англію у Лондоні вболівали навіть у небі.

Роберто Манчіні не здивував зі стартовим складом, виставивши фірмові 4-3-3 з Іммобіле в центрі нападу, К'єзою та Інсіньє на флангах та трійкою Барелла-Жоржінью-Верратті в середині поля. Емерсон знову вийшов на лівому фланзі оборони, змінюючи травмованого Спінаццолу. К'єлліні та Бонуччі склали пару центрбеків, а позицію правого фулбека закрив Ді Лоренцо. Словом, італійці повторили основу з півфіналу проти Іспанії.

Від "Скуадри" очікували атак з перевантаженням останньої третини поля великою групою футболістів. Схожим чином діяла Німеччина, проти якої Гарет Саутгейт виставив схему з трьома захисниками – і на фінал він вирішив повторити маневр. У захисті Англії вийшли Вокер, Стоунз і Магуайр, позицію лівого вінгбека закрив Шоу, а на правому фланзі вийшов Тріпп'єр. Під Кейном у нападі розташувалися Маунт і Стерлінг.

Італійці одразу зі стартовим свистком спробували агресивно накрити Англію. Вже на 1-й хвилині Магуайр привіз кутовий, під тиском суперника віддавши неточний пас на Пікфорда, однак цей корнер перетворився на катастрофу для гостей.

Після невдалої подачі з нього "три леви" вибігли у контратаку, яку Тріпп'єр завершив подачею з правого кута штрафного на лівий край – там захисники "Скуадри" забули про Шоу. Люк покарав Італію потужним ударом під ближню стійку. 0:1! Англія вийшла вперед на 117-й секунді, а Шоу відсвяткував дебютний гол у футболці збірної й найшвидший гол в історії фіналів Євро.

Підопічні Роберто Манчіні отримали можливість відігратись вже на 8-й хвилині зі стандарту, але прямий удар Інсіньє пролетів у кількох метрах над поперечкою. Після цього "три леви" прогнозовано почали сушити гру через стерильне володіння в центрі та на власній половині, а без м'яча острів'яни інтенсивно пресингували або сідали в середній блок. Італія перехопила ініціативу й намагалася атакувати через зони напівфлангів, однак гострих передач або вривань у штрафний виконати не вдавалося. Англія теж нічим не відповідала – гольовий удар Шоу був єдиним для господарів до самого свистка на перерву.

Італійці, попри купу проблем, могли зрівняти рахунок завдяки індивідуальним діям К'єзи. Федеріко на 35-й хвилині змістився з флангу в центр, перегравши двох суперників на дриблінгу, і вистрілив метрів з 22-х у правий нижній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою! Перед перервою також можна згадати епізод із заблокованим ударом Іммобіле після прострілу з правого флангу та слабенький удар Верраті в руки Пікфорду. От, власне, і вся гострота першого тайму.

Другий тайм міг розпочатися для Італії настільки ж жахливо, як і перший. Вже за три хвилини після поновлення гри Стерлінг увірвався у карний майданчик "Скуадри" й впав у боротьбі з Бонуччі, вимагаючи пенальті – епізод був дуже схожим на падіння Рахіма у матчі проти Данії. Втім, арбітр Бйорн Куйперс у щирість нападника не повірив, наказавши англійцю підійматись.

Гостей цей епізод аж ніяк не налякав. Вони швидко повернули ініціативу й почали створювати реальні моменти, причому кожен наступний був небезпечнішим за попередній. Так, на 50-й хвилині Інсіньє зі стандарту пробив повз праву дев'ятку, на 58-й він же небезпечно вистрілив з лівого краю штрафного (Пікфорд виручив Англію), а на 62-й К'єза, накрутивши захисників у карному майданчику, завдав удару метрів з 11-ти – Пікфорд витягнув м'яч з дальнього кута! Між цими епізодами Роберто Манчіні провів сміливу подвійну заміну, знявши з пробігу Іммобіле та Бареллу. Замість них на поле вийшли Берарді й Крістанте.

Англія огризнулася на 63-й хвилині кутовим, навіс з якого замикав Стоунз, однак Доннарумма впорався з цим ударом. Заспокоїти гру даним корнером господарі не змогли – Італія продовжила атакувати. Зрештою, тиск "Скуадри" приніс успіх: апеннінці на 67-й хвилині заробили кутовий, Верратті на дальній стійці протиснув Маунта й головою пробив у ближній кут, а Пікфорд перевів м'яч у стійку – на добиванні ж опинився Бонуччі. 1:1! Леонардо зрівняв рахунок і став найбільш віковим автором гола в історії фіналів Євро.

Гарет Саутгейт відреагував на пропущений гол, спочатку змінивши Тріпп'єра на Сака, а потім випустивши Хендерсона замість Райса. Ці ходи тренерського штабу англійців змінили характер гри, зробивши її дуже жорсткою й контактною, однак головну проблему вони не вирішили – Італія продовжувала домінувати й створювати якісні моменти. Зокрема, на 75-й хвилині вивести "Скуадру Адзурру" вперед міг Берарді, який отримав шикарну діагональ у центр штрафного від Бонуччі й пробив з лету. Вище воріт! На 80-й же К'єза провів блискучий прохід лівим флангом з обіграшем двох захисників, однак на лінії карного майданчика Федеріко невдало впав у боротьбі з Вокером, отримавши пошкодження. Хавбека на 85-й довелося змінювати на Бернардескі.

В ендшпілі зустрічі матч остаточно звалився до купи єдиноборств та позиційної боротьби. Англія явно не бажала переводити гру в овертайм, а от Італія почала діяти прагматично – прямо як британці в першому таймі. Зрештою, свисток Бйорна Куйперса перевів матч в овертайм.

Обидва тренери провели заміни в першому екстра-таймі. Роберто Манчіні зняв з гри Верратті, випустивши Локателлі, а Гарет Саутгейт випустив Гріліша замість Маунта. Загалом, цей період матчу пройшов динамічно й рівно – "Скуадра" та "три леви" почергово ловили один одного на контратаках, обмінювались гострими прострілами й загалом тримали вболівальників у напрузі. Двічі такий футбол міг вилитись у взяття воріт: на 98-й хвилині італійці програли підбирання після кутового, дозволивши пробити Філліпсу з лету (вийшло неточно), а на 102-й схопилися за обличчя англійці – це Емерсон переграв Вокера на лівому краю штрафного й прострілив на Бернардескі. Федеріко трішечки не встиг на замикання!

На міні-перерву команди відправились за нічийного рахунку. Серія пенальті, схоже, не влаштовувала нікого, адже одразу зі стартом другого екстра-тайму Італія та Англія пішли у розмін атаками. Вже на 107-й хвилині зі стандарту потужно пробив Бернардескі – Пікфорд парирував перед собою й накрив м'яч з другої спроби. Господарі відповіли заблокованим ударом Гріліша на 108-й та гострою подачею на 109-й – Доннарумма помилився при її перехопленні, але гості зуміли відбитись. На 110-й же Стерлінг увірвався на правий край штрафного й вже готовий був котити вздовж воротарського, але в останню мить К'єлліні видряпав у нього сферу!

Втім, доволі швидко цей бадьорий темп впав. Спочатку його збило зіткнення Жоржінью й Гріліша, яким надавали допомогу лікарі, а потім пішли заміни: Роберто Манчіні випустив Флоренці замість Емерсона, а Гарет Саутгейт змінив Хендерсона та Вокера на Санчо та Рашфорда. Так, Гарет знову провів зворотню заміну – і цього разу він явно ставив на серію пенальті. Зрештою, свисток Бйорна Куйперса зафіксував нічию в основний і додатковий час. Титул чемпіона Європи мали розіграти в серії "11-метрових".

Першим бити з "позначки" пішов Берарді. Без проблем – 1:0. Удар у відповідь завдав Кейн – 1:1! Наступним мав стріляти Белотті – Андреа довго думав, а потім пробив у правий нижній кут. Пікфорд парирував! Магуайр же покарав за марнотратство точним пострілом у дев'ятку. 1:2! Виправляти становище пішов Бонуччі, який пробив у лівий верхній кут – 2:2! Рашфорд же вирішив виконувати у стилі Белотті, з довгою паузою та зупинками по ходу розбігу, однак його удар прийшовся у стійку!

Бернардескі вивів Італію вперед у серії нахабним ударом низом по центру – 3:2! Санчо повинен був зрівнювати, але постріл Джейдона під праву стійку парирував Доннарумма!

Жоржінью залишалося завдати вирішальний удар і піти святкувати, однак Пікфорд перевів його удар у стійку! Сака міг зрівнювати рахунок, але Доннарумма був проти. Джіджі парирував постріл Букайо, зробивши Італію чемпіоном Європи!