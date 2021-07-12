Італія стала чемпіоном Європи, перегравши Англію у серії пенальті
В рамках драматичного фінального поєдинку Євро-2020 збірна Англії зазнала поразки на Вемблі від Італії.
It's coming home, it's coming home... Англійські фанати капітально набридли зі своєю пісенькою про повернення футболу на Батьківщину. Вона була написана ще у 1996-му, в надії на виграш домашнього Євро, однак тоді з тріумфом не склалося – Гарет Саутгейт не забив німцям у серії пенальті в півфіналі. І ось, через 25 років, Гарет реабілітувався перед фанатами в якості тренера, вибивши Німеччину й протягнувши Англію у перший з 1966 року фінал. Як і 55 років тому, вирішальний поєдинок мав пройти на переповненому Вемблі.
Італія – Англія: британські хулігани спробували взяти штурмом Вемблі
В суперники британцям випала граціозна Італія, яка під керівництвом Роберто Манчіні не програвала у 33 матчах поспіль. "Скуадра" побила власний рекорд 1930-х – саме в ту епоху апеннінці оформили дві перемоги на чемпіонатах світу. Їхній романтичний футбол на Євро-2020 закохав у себе Європу, якій не хотілося тріумфу англійських пихатих прагматиків, однак конкретно на Вемблі підтримка гостей була скромною. Потрапити на Альбіон з нинішніми санітарними нормами занадто важко.
The Red Arrows fly over Wembley ️ pic.twitter.com/NcEotpfqTf— 101 Great Goals (@101greatgoals) July 11, 2021
За Англію у Лондоні вболівали навіть у небі.
Роберто Манчіні не здивував зі стартовим складом, виставивши фірмові 4-3-3 з Іммобіле в центрі нападу, К'єзою та Інсіньє на флангах та трійкою Барелла-Жоржінью-Верратті в середині поля. Емерсон знову вийшов на лівому фланзі оборони, змінюючи травмованого Спінаццолу. К'єлліні та Бонуччі склали пару центрбеків, а позицію правого фулбека закрив Ді Лоренцо. Словом, італійці повторили основу з півфіналу проти Іспанії.
Від "Скуадри" очікували атак з перевантаженням останньої третини поля великою групою футболістів. Схожим чином діяла Німеччина, проти якої Гарет Саутгейт виставив схему з трьома захисниками – і на фінал він вирішив повторити маневр. У захисті Англії вийшли Вокер, Стоунз і Магуайр, позицію лівого вінгбека закрив Шоу, а на правому фланзі вийшов Тріпп'єр. Під Кейном у нападі розташувалися Маунт і Стерлінг.
Італійці одразу зі стартовим свистком спробували агресивно накрити Англію. Вже на 1-й хвилині Магуайр привіз кутовий, під тиском суперника віддавши неточний пас на Пікфорда, однак цей корнер перетворився на катастрофу для гостей.
Після невдалої подачі з нього "три леви" вибігли у контратаку, яку Тріпп'єр завершив подачею з правого кута штрафного на лівий край – там захисники "Скуадри" забули про Шоу. Люк покарав Італію потужним ударом під ближню стійку. 0:1! Англія вийшла вперед на 117-й секунді, а Шоу відсвяткував дебютний гол у футболці збірної й найшвидший гол в історії фіналів Євро.
Підопічні Роберто Манчіні отримали можливість відігратись вже на 8-й хвилині зі стандарту, але прямий удар Інсіньє пролетів у кількох метрах над поперечкою. Після цього "три леви" прогнозовано почали сушити гру через стерильне володіння в центрі та на власній половині, а без м'яча острів'яни інтенсивно пресингували або сідали в середній блок. Італія перехопила ініціативу й намагалася атакувати через зони напівфлангів, однак гострих передач або вривань у штрафний виконати не вдавалося. Англія теж нічим не відповідала – гольовий удар Шоу був єдиним для господарів до самого свистка на перерву.
Італійці, попри купу проблем, могли зрівняти рахунок завдяки індивідуальним діям К'єзи. Федеріко на 35-й хвилині змістився з флангу в центр, перегравши двох суперників на дриблінгу, і вистрілив метрів з 22-х у правий нижній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою! Перед перервою також можна згадати епізод із заблокованим ударом Іммобіле після прострілу з правого флангу та слабенький удар Верраті в руки Пікфорду. От, власне, і вся гострота першого тайму.
Другий тайм міг розпочатися для Італії настільки ж жахливо, як і перший. Вже за три хвилини після поновлення гри Стерлінг увірвався у карний майданчик "Скуадри" й впав у боротьбі з Бонуччі, вимагаючи пенальті – епізод був дуже схожим на падіння Рахіма у матчі проти Данії. Втім, арбітр Бйорн Куйперс у щирість нападника не повірив, наказавши англійцю підійматись.
Гостей цей епізод аж ніяк не налякав. Вони швидко повернули ініціативу й почали створювати реальні моменти, причому кожен наступний був небезпечнішим за попередній. Так, на 50-й хвилині Інсіньє зі стандарту пробив повз праву дев'ятку, на 58-й він же небезпечно вистрілив з лівого краю штрафного (Пікфорд виручив Англію), а на 62-й К'єза, накрутивши захисників у карному майданчику, завдав удару метрів з 11-ти – Пікфорд витягнув м'яч з дальнього кута! Між цими епізодами Роберто Манчіні провів сміливу подвійну заміну, знявши з пробігу Іммобіле та Бареллу. Замість них на поле вийшли Берарді й Крістанте.
Англія огризнулася на 63-й хвилині кутовим, навіс з якого замикав Стоунз, однак Доннарумма впорався з цим ударом. Заспокоїти гру даним корнером господарі не змогли – Італія продовжила атакувати. Зрештою, тиск "Скуадри" приніс успіх: апеннінці на 67-й хвилині заробили кутовий, Верратті на дальній стійці протиснув Маунта й головою пробив у ближній кут, а Пікфорд перевів м'яч у стійку – на добиванні ж опинився Бонуччі. 1:1! Леонардо зрівняв рахунок і став найбільш віковим автором гола в історії фіналів Євро.
Гарет Саутгейт відреагував на пропущений гол, спочатку змінивши Тріпп'єра на Сака, а потім випустивши Хендерсона замість Райса. Ці ходи тренерського штабу англійців змінили характер гри, зробивши її дуже жорсткою й контактною, однак головну проблему вони не вирішили – Італія продовжувала домінувати й створювати якісні моменти. Зокрема, на 75-й хвилині вивести "Скуадру Адзурру" вперед міг Берарді, який отримав шикарну діагональ у центр штрафного від Бонуччі й пробив з лету. Вище воріт! На 80-й же К'єза провів блискучий прохід лівим флангом з обіграшем двох захисників, однак на лінії карного майданчика Федеріко невдало впав у боротьбі з Вокером, отримавши пошкодження. Хавбека на 85-й довелося змінювати на Бернардескі.
В ендшпілі зустрічі матч остаточно звалився до купи єдиноборств та позиційної боротьби. Англія явно не бажала переводити гру в овертайм, а от Італія почала діяти прагматично – прямо як британці в першому таймі. Зрештою, свисток Бйорна Куйперса перевів матч в овертайм.
Обидва тренери провели заміни в першому екстра-таймі. Роберто Манчіні зняв з гри Верратті, випустивши Локателлі, а Гарет Саутгейт випустив Гріліша замість Маунта. Загалом, цей період матчу пройшов динамічно й рівно – "Скуадра" та "три леви" почергово ловили один одного на контратаках, обмінювались гострими прострілами й загалом тримали вболівальників у напрузі. Двічі такий футбол міг вилитись у взяття воріт: на 98-й хвилині італійці програли підбирання після кутового, дозволивши пробити Філліпсу з лету (вийшло неточно), а на 102-й схопилися за обличчя англійці – це Емерсон переграв Вокера на лівому краю штрафного й прострілив на Бернардескі. Федеріко трішечки не встиг на замикання!
На міні-перерву команди відправились за нічийного рахунку. Серія пенальті, схоже, не влаштовувала нікого, адже одразу зі стартом другого екстра-тайму Італія та Англія пішли у розмін атаками. Вже на 107-й хвилині зі стандарту потужно пробив Бернардескі – Пікфорд парирував перед собою й накрив м'яч з другої спроби. Господарі відповіли заблокованим ударом Гріліша на 108-й та гострою подачею на 109-й – Доннарумма помилився при її перехопленні, але гості зуміли відбитись. На 110-й же Стерлінг увірвався на правий край штрафного й вже готовий був котити вздовж воротарського, але в останню мить К'єлліні видряпав у нього сферу!
Втім, доволі швидко цей бадьорий темп впав. Спочатку його збило зіткнення Жоржінью й Гріліша, яким надавали допомогу лікарі, а потім пішли заміни: Роберто Манчіні випустив Флоренці замість Емерсона, а Гарет Саутгейт змінив Хендерсона та Вокера на Санчо та Рашфорда. Так, Гарет знову провів зворотню заміну – і цього разу він явно ставив на серію пенальті. Зрештою, свисток Бйорна Куйперса зафіксував нічию в основний і додатковий час. Титул чемпіона Європи мали розіграти в серії "11-метрових".
Першим бити з "позначки" пішов Берарді. Без проблем – 1:0. Удар у відповідь завдав Кейн – 1:1! Наступним мав стріляти Белотті – Андреа довго думав, а потім пробив у правий нижній кут. Пікфорд парирував! Магуайр же покарав за марнотратство точним пострілом у дев'ятку. 1:2! Виправляти становище пішов Бонуччі, який пробив у лівий верхній кут – 2:2! Рашфорд же вирішив виконувати у стилі Белотті, з довгою паузою та зупинками по ходу розбігу, однак його удар прийшовся у стійку!
Бернардескі вивів Італію вперед у серії нахабним ударом низом по центру – 3:2! Санчо повинен був зрівнювати, але постріл Джейдона під праву стійку парирував Доннарумма!
Жоржінью залишалося завдати вирішальний удар і піти святкувати, однак Пікфорд перевів його удар у стійку! Сака міг зрівнювати рахунок, але Доннарумма був проти. Джіджі парирував постріл Букайо, зробивши Італію чемпіоном Європи!