УЄФА предметно розглядає ідею з розширенням кількості учасників Євро з 24-х до 32-х команд, повідомляє Associated Press.

Офіційно: ФІФА збільшила кількість учасників чемпіонату світу-2026 до 48 команд

В організації є час для ухвалення рішення до 2023 року. Якщо це нововведення затвердять, то 32 учасники можна буде спостерігати вже на Євро-2028. Нагадаємо, наступна континентальна першість відбуватиметься в Німеччині у 2024-му.

Нагадаємо, ФІФА також розширила кількість команд на ЧС-2026 з 32-х до 48-ми учасників.

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