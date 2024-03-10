Житомиряни пішли на зимову паузу серед лідерів УПЛ, але провалили старт другої частини сезону. Полісся програло ЛНЗ і Олександрії, а з Рухом розписало нічию. Вочевидь, такі результати не задовольняють керівництво.

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За інформацією ТаТоТаке, найближчим часом Полісся має офіційно оголосити про відставку Юрія Калітвінцева. Виконувати обов’язки головного тренера буде наставник друголігового Звягеля – Сергій Шищенко.

Нагадаємо, Калітвінцев очолив Полісся влітку 2021 року й виграв з командою Першу лігу. Загалом на чолі житомирян тренер провів 65 матчів, у яких здобув 38 перемог і зазнав 15 поразок.

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