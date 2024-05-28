В одному з проросійських пабліків почали ширитись світлини "оновленої" Донбас Арени. Росіяни відомі лише своїм вмінням все знищувати, а тому очікувати на хоч якесь покращення території стадіону не варто.

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Окупантам різала очі українська назва "Шахтар" на емблемі клубу на арені. Саме тому вони просто демонтували другу літеру "А", яку, звісно ж, ніяк не замінили.

Нагадаємо, будівництво 52-тисячної Донбас Арени тривало з 2006 по 2009 роки і обійшлося Рінату Ахметову у 400 млн доларів. На стадіоні проводилися топ-матчі єврокубків за участю Шахтаря, поєдинки збірної України і Євро-2012, зокрема, півфінал. У жовтні 2023 року окупанти заявили, що планують знести споруду (головні опорні балки потріскались, а замінити їх змоги немає) і збудувати на її місці новий, ще кращий стадіон.

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