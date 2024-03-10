ПСЖ розійшовся результативною нічиєю з Реймсом у поєдинку 25-го туру Ліги 1, а матч залишив ще більше питань щодо майбутнього Кіліана Мбаппе в Парижі.

Чемпіонат Франції 2023/24, 25-й тур

ПСЖ – Реймс – 2:2

Голи: Абдельхамід, 17, (аг.), Рамуш, 19 – Мунетсі, 7, Діакіте, 45

Луїс Енріке вирішив випустити напіврезервний склад – так, Мбаппе, Доннарумма та Фабіан Руїс залишились на лаві запасних. На 7-й хвилині ПСЖ покарали за жахливу помилку Хакімі – марокканець міг просто випустити м'яч за межі поля, але зупинив його та почав намагатись обіграти суперника – Діакіте відібрав снаряд та віддав на Мунетсі.

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Однак, парижани дуже швидко відігрались. Спочатку після подачі з кутового Абдельхамід зрізав м'яч у власні ворота. А через 2 хвилини Гонсалу Рамуш зреагував на невдалу гру захисника в штрафному та пробив, коли м'яч відскочив до нього – 2:1.

Перед перервою Реймс знову зрівняв рахунок. Агбаду видав неймовірну розрізну передачу, а Діакіте легко реалізував вихід віч-на-віч. У другому таймі ПСЖ атакував, але робив це якось напівсили. Кан Ін Лі розхитав суперників у штрафному, але його удар відбив воротар, а добивання Солера заблокували.

Мбаппе вийшов на заміну на 73-й хвилині, а вже на 83-й міг принести парижанам перемогу, але його фірмовий удар пролетів трохи вище дальньої дев'ятки. В підсумку, гра завершилась 2:2, а ПСЖ не перемагає вже у трьох поспіль матчах чемпіонату – до цього були нічиї з Монако (0:0) та Ренном (1:1).

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