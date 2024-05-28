Найактивніше бомбардира Жирони хоче підписати Атлетіко. Довбик став першим номером у списку трансферних цілей столичного клубу. Дієго Сімеоне бачить в нашому земляку ідеального гравця для своєї системи, повідомляє Diario AS.

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За інформацією джерела, Атлетіко вже перейшов до активних дій. Клуб розмовляв із представниками гравця, щоб дізнатися, чи він зацікавлений у таких змінах, а головне – зробив першу пропозицію Жироні. "Матрацники" пропонували лише 25 мільйонів євро, тому очікувано отримали відмову.

Зазначається, що каталонці відкриті до перемовин. Жирона навіть готова не вимагати активування клаусули, яка становить 40 мільйонів євро. Задля трансферу Довбика може вистачити приблизно 35 мільйонів. Можливо, навіть 30 млн, але за умови легких бонусів чи залучення інших гравців.

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І Жирона, і потенційні покупці розуміють, що попереду чемпіонат Європи. Якщо найкращий бомбардир Ла Ліги (24 голи за сезон) зможе заявити про себе на цьому турнірі в складі збірної України, то ціна й попит на гравця виростуть. Зрештою, у Жирони нема потреби продавати Довбика, тому вона готова чекати справді серйозну пропозицію, а клуб, який захоче підписати Артема, повинен докласти зусиль.