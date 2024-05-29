Трансферні чутки та наближення гучних призначень у топ-клуба. "Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 травня.

Україна

Тоттенхем спробує купити Судакова. Шахтар уже підняв ціну і покладає надії на Євро-2024.

Довбик в Атлетіко: є перша пропозиція. Відповідь Жирони на невиправдано низьку суму була очікуваною.

"Ще сам не розуміє, що трапилося": в УПЛ дебютував син Чечера – вищий за батька і народжений в особливий день.

Металіст 1925 визначився з майбутнім після вильоту з УПЛ – офіційна заява не залишає сумнівів.

Циганков ігнорує новий контракт від Жирони. Іспанський клуб боїться дешевої втечі в АПЛ і не хоче лякати рекордним новачком.

Лунін потрапив до "срібної" збірної Ла Ліги. Довбик на вершині, про Циганкова Marca зовсім забула.

Світ

Фіналіст ЛЄ з Дніпром офіційно завершив кар'єру та отримав посаду в рідному клубі. Нікола Калініч починає нову кар'єру.

Бельгія оголосила заявку на Євро-2024. Тібо Куртуа не допоможе найсильнішому супернику збірної України.

Челсі домовився з новим головним тренером. Ним має стати Енцо Мареска, який повернув Лестер з Чемпіоншипа в АПЛ. Фабріціо Романо повідомив деталі контракту.

Баварія публічно назвала наступного тренера. Пеп Гвардіола попрацював скаутом для Мюнхена і Компані.

Барселона дала новому тренеру скромну зарплатню. Для кращих заробітків Гансі Фліку потрібно вигравати ЛЧ.