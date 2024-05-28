Спортивний директор Еспаньйола Фран Гарагарса вже тривалий час стежить за Вівчаренком (ще з часів роботи в Ейбарі) та хоче запросити його до "папуг", повідомляє AS. Варто зазначити, що Еспаньйол також з Барселони, а тому є принциповим суперником як Барселони, так і Жирони, за яку виступають Артем Довбик та Віктор Циганков.

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Зазначається, що Гарагарса ініціював трансфер захисника ще минулого літа, але тоді не вдалось домовитись сторонам. Transfermarkt оцінює Вівчаренка в 1,5 млн євро, а контракт Костянтина з Динамо розрахований до літа 2025 року.

До слова, Еспаньйол наразі ще не знає, де проведе наступний сезон – "папуги" борються за вихід до Ла Ліги в плей-офф Сегунди.

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