Нещодавно Судаков підписав новий контракт з Шахтарем. В угоді нібито прописана сума викупу в 150 мільйонів євро. Втім, "гірники" були б згодні продати одного зі своїх лідерів навіть за 50 млн, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією джерела, така сума розбиває мрії Барселони, в центрі уваги якої перебуває 21-річний українець. Зазначається, що фаворитом у боротьбі за Судакова є Ліверпуль. Однак конкуренцію готові скласти ще кілька клубів АПЛ та інших топ-чемпіонатів.

До слова, у нинішньому сезоні Георгій зіграв за Шахтар 23 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

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