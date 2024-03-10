Українець виступає у складі лідера другого дивізіону Польщі. Однак виїзд до передостанньої команди ліги виявився для Лехії дуже непростим.

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Саме Подбескідзе відкрив рахунок на старті матчу й утримував перевагу аж до початку другого тайму. Тоді Лехія заробила штрафний. Бити пішов Желізко, виконавши усе просто чудово. До кінця гри його команда встигла забити ще й другий, здобувши перемогу (2:1).

До слова, це другий гол Желізка в складі Лехії, до якої він приєднався минулого літа. Гра Івана не залишилася без уваги тренерів збірних – Руслан Ротань викликав його на збір олімпійської команди.