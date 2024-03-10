Битва двох високих оборон з територіальною перевагою "шпор", які володіли м'ячем 74% на початку зустрічі. Матч, як і онлайн-трансляція Астон Вілла – Тоттенхем на "Футбол 24", стартував о 15:00. Команда Емері з радістю віддала контроль, аби розривати на своїх улюблених контратаках. Благо, лондонці завжди готові видати щедрий подарунок суперникам. Як-от, на 15 хвилині, коли глядачі побачили перший удар у матчі. Біссума просто віддав поперечний пас на суперника. Добре, що постріл Тілеманса заблокували.

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Воткінс стривожив уболівальників господарів після зіткнення з ван де Веном у штрафному. Згодом Оллі ще раз дісталося, але форвард збірної Англії вижив. І втратив шалений момент. Закидання вілланів за спини захисникам на хід своєму бомбардиру працювали досить регулярно. В одному моменті Воткінс вивалився сам на сам, але вирішив покотити праворуч на партнера, пас на якого блокував захисник. Так, там був мінімальний офсайд, але це перекладання відповідальності на одноклубника в гіршій позиції неприємно здивувало.

Боротися з проривами Воткінса з центра поля у штрафний після дальніх передач доводиться вже й воротарю Тоттенхема. Вікаріо дуже далеко вибігає в ролі ліберо. За весь тайм у гравців команди Постекоглу аж 1 удар нарахували – насправді ж по суті це був заблокований простріл Меддісона. А наприкінці першої половини елегантний кивок головою Діня після подачі Макгіна ледь не завершився пірнанням м'яча у сітку.

На початку другого тайму Тоттенхем втратив через травму ван де Вена, якого замінив Дрегушін. Майже відразу після цього фірмова контратака пройшла в гостей. Сарр з центра поля вирвався у рейд правим флангом і прострілив. Меддісон замкнув, як справжній центрфорвард. Ще через 3 хвилини Конса привіз під тиском Кулусевскі, який і в першому взятті воріт відав передгольовий пас. Сон витримав паузу, міг повертати на шведа, але намалював пас ліворуч. Джонсон збільшив перевагу дуже впевнено.

Команди дуже схожих стилів зустрічаються, тож можна стверджувати, що Тоттенхем б'є суперника його зброєю на контрах, перехідних фазах і низьких втратах під тиском. Сьогоднішню немічність Астон Вілли ідеально ілюструє червона Макгіна. Шотландець не встиг за Удоджі й без думки про м'яч влупив італійця у найкращих традиціях Вінні Джонса чи Роя Кіна. Коментатор Ігор Бойко дивувався, що це червона. Серйозно?

Кулусевскі з Меддісоном ледь не організували копію другого гола. Знову високе перехоплення, тільки тепер удвох. Однак до пуття момент не довели. Вірус егоїзму захопив тіло Кулусевскі. Сон просто кричав своїми розведеними руками, цитуючи класика: "Я живий". Але партнер проігнорував зовсім вільного корейця і бахнув здалеку вище. Дрегушін після простріл Кеша прийняв снаряд на свої тестикули – ауч, це було боляче, подумали всі чоловіки. А ось румун доволі мужньо прийняв цей удар по найвразливішому.

?????? | Aston Villa 0–4 Tottenham



• xG: 0.97 – 1.63

• Shots (on target): 10 (1) – 9 (5)

• Big chances: 2 – 4

• Possession: 31% – 69%

• Touches in opp. box: 22 – 27



Spurs desperately needed points against their direct top-four rivals, and they emphatically took all three of… pic.twitter.com/bz01YVdc3S — Sofascore (@SofascoreINT) March 10, 2024

В італійському дербі Вікаріо не пошкодував свого здоров'я, кинувшись під удар Дзаньйоло, який також пішов до кінця. На 90 хвилині Кулусевскі праворуч обігрався з Порро і прострілив на Сона, який розстріляв Мартінеса майже з 11-метрової позначки. Четвертий прийшов на 90+4. Сон ще й викотив джокеру Вернеру. Просто, немов стовпчики, накрутив кореєць двох захисників. Астон Вілла залишається на 4 місці, що дає право вийти в Лігу чемпіонів. Однак за втраченими очками Тоттенхем, який відстає наразі на 2 бали, вже попереду.

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