"Я розумію, що команда згуртувалася в тому складі, який був у березні, але для мене це все однаково сумно, оскільки я входжу до п'ятірки найкращих захисників Німеччини, маю впевненість у собі. Можливо, якби я був у складі у березні, то потрапив би і на Євро.

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Я сказав Нагельсманну, що готовий сидіти на лавці. Він знав моє ставлення. Але якщо я правильно зрозумів, його турбували інші фактори – вік та фізична форма", – наводить SportBild слова Хуммельса.

До слова, у нинішньому сезоні 35-річний захисник Борусії зіграв у 38 матчах дортмундців у всіх турнірах, у яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. Не в останню чергу завдяки його грі "джмелі" пробилися у фінал Ліги чемпіонів, який пройде 1 червня на стадіоні Вемблі у Лондоні.