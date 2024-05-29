Верес таки зберіг місце в зоні перехідних матчів. Жоден із аутсайдерів сезону УПЛ не заслуговував на додатковий шанс більше, ніж рівняни – це підтверджується навіть за очікуваними показниками. У таблиці xPoints "народний клуб" спустився до аутсайдерів лишень після 28-го туру.

За грою теж все було дуже симпатично. Рівняни вдома розписали нічию з Динамо, та і на виїзді колектив видав крутий оборонний перфоманс в перші 60 хвилин. Також Верес відбирав очки у СК Дніпро-1, Зорі та Олександрії, а також переміг усіх трьох конкурентів в боротьбі за виживання.

"Народному клубу" трішечки бракувало кадрів, однак у питаннях тактичної організації та підготовки до суперників Верес дуже подобався. Якщо провести грамотну трансферну кампанію, то перспективи в Олега Шандрука в УПЛ будуть дуже хорошими – втім, про це думати будуть потім. Зараз важливо не подарувати свою прописку в еліті Епіцентру.

В Україні вже років 10 говорять про діру на футбольній карті України. Вболівальники й журналісти хотіли б побачити в УПЛ команди з Поділля, Буковини чи Прикарпаття – і ось з'явився колектив, який може задовільнити попит. Епіцентр посів четверту позицію сезоні Першої ліги 2023/24 й отримав право на вихід в еліту через плей-офф.

Для нейтрального вболівальника команда із Кам'янець-Подільського залишається малознайомою. Відомих прізвищ у складі небагато. Фани Динамо згадають 26-річного ЦЗ / ЦПЗ Алібекова, а вболівальникам Шахтаря, Зорі та Олександрії буде цікаво поглянути на 29-річного вінгера Гриня. Із Ворскли восени прийшов 22-річний форвард Кравчук, а прихильники Вереса повинні пам'ятати про опорника Полуляха.

Із всіх вищезгаданих футболістів тільки Кравчука можна назвати критично важливим виконавцем. А як інакше? Людина 11 голів забила. Ну а в цілому головною зіркою Епіцентру залишається тренер – Сергій Нагорняк. Його вихваляють за бажання грати від володіння, з короткими розіграшами та комбінаціями. Дніпровське минуле даремно не пройшло.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кльоц (Верес; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Епіцентр – Верес

Епіцентр: Жмурко – Жмуйда, Мороз, Григоращук, С. Кристін – Ліповуз, Беженар, Алібеков – Ляшенко, Кравчук, Стен

Верес: Когут – Морозко, Кучеренко, Морозко, Шевченко – Кучеров, Кухарук – Дахновський, Яго, Шастал – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Дуже цікаво поглянути, чи здатний Епіцентр зі своїм сучасним футболом створити проблеми Вересу. Хоча цього все одно буде мало – треба перемагати. Поки що фаворитам здаються рівняни, які вміло стримували атаку лідерів УПЛ і заслужено прибивали рівних собі.

Окрім того, команди з вишки завжди мають перевагу в інтенсивності. Для представників Першої ліги вона є головною проблемою. Саме тому ми ставимо на перемогу підопічних Олега Шандрука, однак доля путівки в УПЛ буде вирішуватись вже у матчі-відповіді.

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