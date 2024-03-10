Новачок Чорноморця самовільно покинув розташування одеситів – Григорчук розповів подробиці втечі легіонера
Головний тренер "моряків" Роман Григорчук повідомив, що нігерійський хавбек Джек Іпалібо несподівано залишив команду.
– Є ще новачок Іпалібо. Ми його ще не бачили, сьогодні його не було у заявці.
– На жаль, ми його, швидше за все, вже й не побачимо. Він просто, не знаю, яке слово підібрати, зібрався – і поїхав.
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– Через обстріли?
– Думаю, що це, напевно, причина. Причому, ми з ним проговорили десь близько години день тому. А наступного дня мені просто сказали, що його в команді вже немає. Він вже у потязі – і кудись поїхав. Ми на нього дуже розраховували.
– Екіпірування хоча б здав?
– Не знаю, про екіпірування я не питав. Але повторюся: ми на нього дуже-дуже розраховували. Дуже шкода, що він поїхав, – сказав Григорчук на післяматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, Джек Іпалібо перейшов у Чорноморець з грецької Кіфісії у статусі вільного агента 23 лютого. 25-річний хавбек встиг зіграти за одеситів у двох матчах УПЛ, провівши на полі загалом 24 хвилини.
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