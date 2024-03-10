Анчелотті не здивований тим, що Лунін отримав виклик до збірної України, але все одно звістка змусила 64-річного італійця нервувати, інформує Defensa Central.

Реал змушує Луніна вертатися в запас або забиратися вже цього літа, – джерело

Причиною стало те, що Андрій може травмуватись у розташуванні "синьо-жовтих". Українець виборов місце у воротах Реала в цьому сезоні через травму Куртуа, який ще не відновився від травми, тому Анчелотті боїться залишитись без двох воротарів перед вирішальними матчами сезону.

Нагадаємо, у поточному сезоні Андрій провів за "вершкових" 21 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 17 голів (ще у 9 поєдинках відстояв на нуль).

Реал вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, втримавши нічию з РБ Лейпциг – Лунін провів неоднозначний матч