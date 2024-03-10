Анчелотті переживає через виклик Луніна до збірної України – відома причина хвилювань тренера Реала
Головний тренер Реала Карло Анчелотті побоюється, що виклик Андрія Луніна до збірної України може нашкодити мадридцям.
Анчелотті не здивований тим, що Лунін отримав виклик до збірної України, але все одно звістка змусила 64-річного італійця нервувати, інформує Defensa Central.
Реал змушує Луніна вертатися в запас або забиратися вже цього літа, – джерело
Причиною стало те, що Андрій може травмуватись у розташуванні "синьо-жовтих". Українець виборов місце у воротах Реала в цьому сезоні через травму Куртуа, який ще не відновився від травми, тому Анчелотті боїться залишитись без двох воротарів перед вирішальними матчами сезону.
Нагадаємо, у поточному сезоні Андрій провів за "вершкових" 21 матч у всіх турнірах, в яких пропустив 17 голів (ще у 9 поєдинках відстояв на нуль).
Реал вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, втримавши нічию з РБ Лейпциг – Лунін провів неоднозначний матч