Великі трансферні зміни в українському футболі. Бохум знову шокував Бундеслігу. "Футбол 24" презентує дайджест головних футбольних подій за понеділок, 27 травня.

Полісся вперше зіграє в єврокубках, але команду чекають великі зміни

Україна

Динамо та Шахтар зацікавились Герреро. З головною зіркою Зорі вже контактували представники обох українських грандів.

Карпати готують велику чистку. Мирон Маркевич хоче позбутися одразу дев'ятьох футболістів.

Яремчук на прощання отримав жорсткий вирок від іспанців. Фанати і преса більше не хочуть трансферів рівня Романа.

Анчелотті про вибір між Куртуа та Луніним на фінал Ліги чемпіонів: "Один зіграє, а інший буде на лаві". Голкіпер збірної України підхопив лихоманку, але маж одужати.

Квасниця може стати партнером Трубіна в Бенфіці. "Орли" хочуть мати у складі трьох представників УПЛ.

Світ

Найгірша гостьова команда Німеччини вирвала на виїзді божевільну перемогу в серії пенальті. Бохум не покине Бундеслігу, хоча перший матч вдома програв Фортуні Дюссельдорф з рахунком 0:3.

Зірки Ньюкасла, ПСЖ і Наполі потрапили в розширену заявку збірної Словаччини. Суперник збірної України оголосив склад на Євро-2024.

Челсі остаточно визначився з тренером для Мудрика. Лондонцям залишилось узгодити кілька деталей щодо призначення Енцо Марески, який вивів Лестер з Чемпіоншипа в АПЛ.

Іспанія оголосила попередню заявку на Євро-2024. Є 30-річний дебютант, лідерів Реала і ПСЖ проігнорували.