Як стало відомо Футбол 24, у півзахисника Динамо Романа Саленка виникли серйозні проблеми.

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18-річний хавбек не потрапив у жодну із заявок на матчі Динамо U-19, а також не брав участі у зимових зборах, хоча ще восени викликався навіть у юнацьку збірну України. Жодної конкретної травми у нього немає. Джерела стверджують, що гравець має проблеми з дисципліною і спортивним режимом.

Нагадаємо, Роман – син екс-форварда Динамо Олега Саленка. На професіональному рівні дебютував у складі вишгородського Діназа. В Динамо перейшов у серпні 2022 року, приєднавшись до команди U-19. У складі збірної України U-19 провів 3 матчі, без результативних дій.

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