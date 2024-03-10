Лікар спортивної медицини Дмитро Бабелюк оперативно проаналізував ушкодження Віктора Циганкова, якого той зазнав у матчі 28-го туру Ла Ліги проти Осасуни (2:0).

"Циганков ушкодив медіальну зв'язку коліна і, скоріше за все, пропустить матчі збірної України. Під час боротьби за м'яч відбувся контакт з суперником, який призвів до вигину внутрішньої частини коліна. Гравець одразу відчув дискомфорт і чітко локалізував проблему.

Асист Циганкова і божевільний шанс Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Осасуна – 2:0

Віктор намагався продовжити гру, але після бігу зі зміною напрямку попросив заміну. Біг зі зміною напрямку руху є типовим тестом на функцію медіальної зв'язки. Після заміни лікарі поставили лід на проблему ділянку коліна.

Щодо термінів, то навіть при мінімальному ушкодженні гравець потребує мінімум місяць на відновлення. Перша гра проти Боснії вже через 11 днів.

Останній такий кейс з ідентичною травмою трапився з Трентом Александер-Арнольдом (захисником Ліверпуля, – прим.), якого лікарі підпустили до ігор вже після трьох тижнів, що призвело до рецидиву та вильоту мінімум на 2 місяці.

Є надія, що травма виявиться несерйозною, але дуже мало шансів, що гравець зможе допомогти збірній без шкоди для свого здоров'я", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у півфінальній стадії плей-офф кваліфікації на Євро-2024 Україна 21 березня зіграє зі збірною Боснії і Герцеговини. У разі успіху "синьо-жовті" у вирішальній битві зійдуть з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

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