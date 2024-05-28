Артем Довбик виграв бомбардирські перегони, які мали шалену розв'язку. Українець в останньому турі оформив хет-трик і вискочив на вершину, а головний конкурент зламався вже на 15-й хвилині свого матчу. У травмі "звинувачують" і Довбика. Віктор Циганков феєрив на полі та під час святкування з фанатами.

Довбику закидують "чітерство" у здобутті Пічічі: "Сьорлот заслужив – забив 23 голи і жодного з пенальті"

Андрій Лунін просидів у запасі фінальний тур Реала, дивлячись на черговий "кліншит" Куртуа. Бельгієць грубо помилився, але навіть тут на поміч прийшов VAR. Камери відразу хапали реакцію українця. Про все це та багато іншого дивіться у черговому випуску YouTube-каналу Футбол 24.