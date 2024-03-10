Ліверпуль і Ман Сіті розписали нічию: Арсенал на вершині АПЛ, last dance Клоппа і Гвардіоли, хитрість КдБ, дикий пресинг
Ліверпуль поділив очки з Манчестер Сіті (1:1) в центральному матчі 28 туру АПЛ. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".
Ліверпуль і Манчестер Сіті ведуть боротьбу за чемпіонство. Арсенал вчора вирвався в лідери, але три суперкоманди йдуть впритул, тому очні зустрічі неймовірно важливі. Додаткова інтрига – остання серія легендарного протистояння Клоппа та Гвардіоли в рамках АПЛ, адже німець йде з Ліверпуля.
Нічия на користь Зінченка і Ко у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті
Фора для Манчестер Сіті
Головна ремарка – кадрова ситуація. Гвардіолі недоступний тільки Гріліш, а основа на тижні відпочила. У Клоппа повен лазарет зірок, Кванса з Гомесом в старті, а Салах повернувся тільки на лаву запасних. Мерсисайдці отримали невеличку компенсацію завдяки шаленим трибунам Анфілда.
Перше враження від гри – зустрілися дійсно найсильніші команди найсильнішої ліги світу. Неймовірна інтенсивність, кожен епізод продуманий на три кроки вперед, високий рівень виконання. Футбол найвищого рівня. І якщо від Сіті цього потрібно чекати, то Ліверпуль дивує тим, що резервісти не знижують якість.
Манчестер Сіті краще розпочав і зробив кілька гострих перехоплень – Альварес і де Брюйне змусили Келлехера вступити у гру. "Містяни" заробляли стандарти та конвертували їх в моменти. Навіть в голи. Де Брюйне хитро прострілив на ближню з кутового, де "червоні" загубили Стоунза. Джон відкрив рахунок.
Шалений і ефективний пресинг Ліверпуля
Обидві команди високо пресингували, але краще це вдавалося Ліверпулю. Оборона гостей під тиском мусила просто вибивати м'яч. Були небезпечні втрати. І це команда Гвардіоли! Пресинг створював стільки проблем, що Манчестер Сіті віддав володіння.
Дуже сподобалася середня лінія Ліверпуля, яка виграла масу важливих епізодів. Мак Аллістер поєднував роботу без м'яча з побудовою класних комбінацій. Аргентинець побудував атаку, яка завершилася голом, але Дарвін заліз в офсайд. Гостро підключався Бредлі, вчасні ривки робив Собослай.
На початку другого тайму пресинг Ліверпуля призвів до гола. Аке поплив і віддав жахливий пас назад Едерсону. Бразилець не встигав до м'яча, тому збив у власному штрафному Дарвіна. Мак Аллістер реалізував пенальті та зрівняв рахунок.
Напружений фінал на користь Арсенала
Не можна сказати, що Манчестер Сіті повністю втратив контроль. Просто господарі діяли занадто класно. А манкуніанці завершували свої атаки якось хаотично: неточні паси де Брюйне, непідготовлені удари. Дивно бачити, коли суперник грає краще за Сіті.
Клопп посилив команду з лави запасних. Елліот непогано інтерпретував роль правого вінгера, знаходячи партнерів у штрафному майданчику, але Салах – це Салах. Єгиптянин вийшов і за мить вивів Діаса сам на сам з воротарем. Колумбієць сьогодні погано завершував, зіпсувавши й пас Нуньєса.
Едерсон травмувався, у ворота Сіті став Ортега – і роботи в нього було задосить. Колишній голкіпер Армінії врятував після ударів Діаса, Нуньєса та Кванси. Мерсисайдці найкращі в Європі за голами в останні 20 хвилин і за результативними діями футболістів, які вийшли на заміну. Все свідчило про те, що Ліверпуль дотисне гостей.
Втім, ледь не трапився протилежний сценарій. Манчестер Сіті майже перетворив рідкісні виходи в атаку в переможний гол. М'яч рикошетом від Фодена прилетів у поперечину, а Доку влучив у стійку. У компенсований час арбітр пробачив Сіті, не поставивши пенальті за тхеквондо Доку у своєму штрафному.
Фінальний свисток зафіксував нічию. Манчестер Сіті з 63 очками залишився на третьому місці АПЛ. Ліверпуль набрав 64 бали та зрівнявся з Арсеналом, але посідає друге місце через гіршу різницю голів.