Ліверпуль поділив очки з Манчестер Сіті (1:1) в центральному матчі 28 туру АПЛ. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль і Манчестер Сіті ведуть боротьбу за чемпіонство. Арсенал вчора вирвався в лідери, але три суперкоманди йдуть впритул, тому очні зустрічі неймовірно важливі. Додаткова інтрига – остання серія легендарного протистояння Клоппа та Гвардіоли в рамках АПЛ, адже німець йде з Ліверпуля.

Нічия на користь Зінченка і Ко у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті

Фора для Манчестер Сіті

Головна ремарка – кадрова ситуація. Гвардіолі недоступний тільки Гріліш, а основа на тижні відпочила. У Клоппа повен лазарет зірок, Кванса з Гомесом в старті, а Салах повернувся тільки на лаву запасних. Мерсисайдці отримали невеличку компенсацію завдяки шаленим трибунам Анфілда.

Перше враження від гри – зустрілися дійсно найсильніші команди найсильнішої ліги світу. Неймовірна інтенсивність, кожен епізод продуманий на три кроки вперед, високий рівень виконання. Футбол найвищого рівня. І якщо від Сіті цього потрібно чекати, то Ліверпуль дивує тим, що резервісти не знижують якість.

Манчестер Сіті краще розпочав і зробив кілька гострих перехоплень – Альварес і де Брюйне змусили Келлехера вступити у гру. "Містяни" заробляли стандарти та конвертували їх в моменти. Навіть в голи. Де Брюйне хитро прострілив на ближню з кутового, де "червоні" загубили Стоунза. Джон відкрив рахунок.

Шалений і ефективний пресинг Ліверпуля

Обидві команди високо пресингували, але краще це вдавалося Ліверпулю. Оборона гостей під тиском мусила просто вибивати м'яч. Були небезпечні втрати. І це команда Гвардіоли! Пресинг створював стільки проблем, що Манчестер Сіті віддав володіння.

Дуже сподобалася середня лінія Ліверпуля, яка виграла масу важливих епізодів. Мак Аллістер поєднував роботу без м'яча з побудовою класних комбінацій. Аргентинець побудував атаку, яка завершилася голом, але Дарвін заліз в офсайд. Гостро підключався Бредлі, вчасні ривки робив Собослай.

На початку другого тайму пресинг Ліверпуля призвів до гола. Аке поплив і віддав жахливий пас назад Едерсону. Бразилець не встигав до м'яча, тому збив у власному штрафному Дарвіна. Мак Аллістер реалізував пенальті та зрівняв рахунок.

Напружений фінал на користь Арсенала

Не можна сказати, що Манчестер Сіті повністю втратив контроль. Просто господарі діяли занадто класно. А манкуніанці завершували свої атаки якось хаотично: неточні паси де Брюйне, непідготовлені удари. Дивно бачити, коли суперник грає краще за Сіті.

Клопп посилив команду з лави запасних. Елліот непогано інтерпретував роль правого вінгера, знаходячи партнерів у штрафному майданчику, але Салах – це Салах. Єгиптянин вийшов і за мить вивів Діаса сам на сам з воротарем. Колумбієць сьогодні погано завершував, зіпсувавши й пас Нуньєса.

Liverpool 1-1 Manchester City



An enthralling game at Anfield ends all square after Alexis Mac Allister's penalty cancels out John Stones' opener.



Arsenal stay top of the Premier League ahead of Liverpool on goal difference, and they face City at the Etihad next. #LIVMCI pic.twitter.com/ev6Sw6cG6V — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 10, 2024

Едерсон травмувався, у ворота Сіті став Ортега – і роботи в нього було задосить. Колишній голкіпер Армінії врятував після ударів Діаса, Нуньєса та Кванси. Мерсисайдці найкращі в Європі за голами в останні 20 хвилин і за результативними діями футболістів, які вийшли на заміну. Все свідчило про те, що Ліверпуль дотисне гостей.

Втім, ледь не трапився протилежний сценарій. Манчестер Сіті майже перетворив рідкісні виходи в атаку в переможний гол. М'яч рикошетом від Фодена прилетів у поперечину, а Доку влучив у стійку. У компенсований час арбітр пробачив Сіті, не поставивши пенальті за тхеквондо Доку у своєму штрафному.

Фінальний свисток зафіксував нічию. Манчестер Сіті з 63 очками залишився на третьому місці АПЛ. Ліверпуль набрав 64 бали та зрівнявся з Арсеналом, але посідає друге місце через гіршу різницю голів.