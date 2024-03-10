Футболісти луганського клубу втомились вірити обіцянкам керівництва. Зоря навіть може бойкотувати матч 21-го туру УПЛ проти Динамо, який запланований на 12 березня.

"У Зорі погрожують бойкотом. Після перемоги над Минаєм луганський колектив провів зібрання, на якому, зокрема, був розбір самого матчу. Також торкнулись теми кількамісячних боргів по зарплаті та преміальних.

Новачок УПЛ готується підписати легіонера, який пограв в Італії та Португалії – трансфер на завершальній стадії

За моєю інформацією, гравці ребром поставили питання щодо негайного погашення. Інакше, так само як і клуб, футболісти теж не будуть виконувати свої зобов'язання. І якщо не надійде відповідь від керівництва найближчим часом, то всерйоз розглядатиметься варіант не виходити на поле проти Динамо.

Наскільки я розумію, клуб намагається вгамувати пристрасті. Бодай тимчасово, аби повернутись до цього питання під час міжнародної паузи. І щоб зараз команда в штатному режимі продовжувала підготовку до матчу у вівторок", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше президент Зорі Євген Геллер заявляв, що ситуація з боргами не є критичною і все йде у штатному режимі. Після 20-ти турів луганці у турнірній таблиці УПЛ перебувають на 12-й сходинці, набравши 19 очок (і мають 3 гри в запасі).

Зоря впевнено перемогла Минай, відірвавшись від четвірки аутсайдерів на 4 очки