Черкаський ЛНЗ продовжує шукати якісне підсилення за кордоном. Цього разу скаути звернули увагу на чемпіонат Словаччини.

ЛНЗ працює над переходом півзахисника словацького Тренчіна Ейнела Соареша, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, наразі черкасці займаються оформленням документів, тож через 1-2 тижні вінгер може приєднатись до команди.

До слова, Соареш – представник Кабо-Верде. Його основна позиція – лівий фланг, але він також може зіграти і праворуч. 25-річний гравець розпочинав у молодіжній команді Новари, яка нині виступає в італійській Серії С. Згодом перебрався у португальську Брагу.

З січня 2022-го захищав кольори Тренчіна. У поточному сезоні у 23 матчах забив 5 голів і віддав 2 асисти. Його контракт зі словаками чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 475 тисяч євро.

Нагадаємо, трансферне вікно в Україні залишатиметься відкритим до 12 березня.

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