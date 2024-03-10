"Не можу ні підтвердити, ні спростувати (інтерес до Фесюна Шахтаря – прим.). Цю інформацію почув зі ЗМІ. Чесно кажучи, не знаю, звідки взялися такі чутки. Коли сам прочитав, то здивувався.

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Найближчим часом він не піде, оскільки у нас чемпіонат у розпалі, це 100 відсотків. Якщо пішов Волинець і є інтерес щодо Фесюна, то значить, що дуже хороша школа. Відповідно, В'ячеслав Кернозенко шикарно робить свою роботу. Є Роман Мисак, є Валентин Горох. Є два воротарі, які, я думаю, дуже швидко почнуть прогресувати, як тільки потраплять у першу команду.

Ви дивились матч проти Шахтаря? Вибивають Фесюна з колії чутки чи ні? Я думаю, ні. Ви бачили, скільки він сейвів зробив? У нього все дуже добре з психікою. Він добре грає у воротах. Думаю, він сам був здивований, коли прочитав про Шахтар. Цікава інформація, перевірити її майже неможливо, але будемо сподіватись", – цитує Генінсона UA-Футбол.

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