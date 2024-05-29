Клопп розплакався на останній зустрічі з фанами Ліверпуля – емоційне відео
08:57 - Читать на русском
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп влаштував теплий вечір з фанати, щоб попрощатися.
Вчора у Ліверпуль Арені відбулися посиденьки з німецьким фахівцем, який вирішив завершити англійський етап своєї кар'єри. Це нагадувало звітну зустріч, на якій Клопп говорив про свій період в Ліверпулі.
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У якийсь момент на екрані почали демонструвати відео пам'ятних моментів, а фани в залі почали співати на честь Юргена. Той, звісно, у такий емоційний момент не зміг стримати сліз.
Нагадаємо, німецький фахівець тренував Ліверпуль із жовтня 2015 року. За майже дев'ять років під керівництвом Клоппа мерсисайдці виграли вісім трофеїв, серед яких АПЛ і Ліга чемпіонів.
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