Шахтар є головним фаворитом у боротьбі за голкіпера Колоса Кіріла Фесюна, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, "гірники" зробили керівництву ковалівців пропозицію у розмірі трьох мільйонів євро. Зазначається, що 21-річний воротар може перейти до табору донеччан ще цього трансферного вікна (яке закривається 12 березня).

Таку ймовірність, однак, оцінюють у 5-10%. Якщо ж перехопити голкіпера зараз не вдасться, то це, з великою ймовірністю, станеться вже влітку.

До слова, раніше ЗМІ писали про інтерес до Кіріла з боку клубів АПЛ та Бундесліги.

Нагадаємо, Фесюн перейшов у Колос з Ворскли у березні 2021 року. У поточному сезоні він провів за "хліборобів" 19 матчів, в яких пропустив 14 голів (ще у 10 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт з ковалівцями чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро. За молодіжну збірну України він зіграв 7 матчів.

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