Як стало відомо "Футбол 24", Шепелєва пропонували двом клубам Сегунди – Ов'єдо та Леганесу.

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Обидва клуби були готові підписати Володимира влітку за умови виходу до Ла Ліги. Втім, Шепелєв обрав більш надійний варіант, підписавши новий контракт з Динамо до кінця 2025 року.

Леганес посідає перше місце турнірної таблиці Сегунди. Ов'єдо йде п'ятим. Цікаво, що кольори цих двох клубів на правах оренди з Реала свого часу захищав Андрій Лунін.

Нагадаємо, 26-річний Шепелєв – вихованець Динамо. Грав за юнацьку та молодіжну команду Динамо, перш ніж дебютував за основу 25 лютого 2017-го у виїзному матчі з луганською Зорею. Загалом за цей час він провів понад 200 матчів за киян у всіх турнірах і забив шість м'ячів.

У поточному сезоні у 13 поєдинках відзначився одним голом. За збірну України відіграв 6 матчів. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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