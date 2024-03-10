Реал після скандальної осічки з Валенсією підпустив Жирону на відстань чотирьох очок. Навряд чи цей факт сильно тривожив мадридців, адже у домашці проти Сельти гандикап можна було наростити до семи. Більше неприємною стала відсутність дискваліфікованого Беллінгема.

Анчелотті переживає через виклик Луніна до збірної України – відома причина хвилювань тренера Реала

Галісійці тримались у двох залікових балах від зони вильоту, тож для оборони Реала матч обіцяв стати легким. В принципі, так і сталося – Лунін за 90+ хвилин провів всього один сейв, спіймавши м'який удар Аспаса з меж штрафного. До речі, Андрій вийшов у основі в 10-му матчі поспіль. Всі інші спроби були або неточними, або негострими, або їх заблокували.

Українцю в першому таймі довелося попрацювати ногами під пресингом та декілька разів зіграти на виході. Феєричними його дії не назвати, але й помилок не виникало. Винятком можна назвати хіба що епізод на 45+1-й хвилині, коли м'яч опускався по високій дузі, а Лунін недалеко його вибив. Подальший удар накрив Камавінга.

Реал же особливо не напружувався. Темп зустрічі залишався низьким – втім, ще до перерви господарі могли оформити розгром. Так, на 7-й хвилині Камавінга замикав подачу з кутового, пробивши під поперечку. Гуайта парирував. На 13-й Браїм прийняв пас від Модріча й прострілив з правого краю штрафного, однак Васкес трішечки не встиг до м'яча.

Змарнувавши ще кілька хороших атак, Мадрид відкрив рахунок на 21-й хвилині. Рюдігер пробив головою після кутового, Гуайта парирував на Вінісіуса, а потім лежачи взяв його добивання – от тільки Жуніор знову був першим на м'ячі. 1:0!

Подвоїти перевагу Реал міг на 35-й хвилині внаслідок обрізки Мінгеси. Вінісіус одразу віддав проникний пас на лівий кут воротарського, звідки завдав удару Родріго. Гуайта врятував Сельту. Ще за хвилину голкіпер витягнув постріл Камавінги з лінії півкола. Зрештою, свисток арбітра відправив футболістів відпочивати за рахунку 1:0 на користь "вершкових".

Якщо в першому таймі Сельта активно вела контргру й створювала певні проблеми, то по перерві на полі залишилась тільки одна команда. Реал у все тому ж середньому темпі домінував, час від часу створюючи гольові моменти. Зокрема, на 58-й хвилині Браїм Діас перехопив м'яч у центрі, протягнув його до карного майданчика, обігрався з Вінісіусом та пробив метрів з 12-ти – Гуайта виручив Сельту.

На 66-й Родріго отримав проникний пас від Вальверде та бахнув з меж штрафного, а на 67-й Вінісіус виконав кілька фінтів та завдав удару з лінії – Гуайта врятував у обох випадках! Тим не менш, на 80-й хвилині йому таки довелося виймати м'яч із сітки вдруге, причому гол записали саме на голкіпера. Рюдігер замкнув подачу Модріча з кутового й влучив у поперечку, а сфера зрикошетила від неї у спину Гуайті. 2:0!

Воротар не розклеївся, врятувавши від гола Хоселу на 86-й хвилині (той бив з правого кута воротарського), однак на 88-й справа дійшла до розгрому. Гуайта помилився на перехопленні навісу, а м'яч просто влучив у Карлоса Домінгеса – і полетів далі у ворота. 3:0. Сельта пропустила другий автогол.

Але не останній гол. Вже на останніх секундах зіграли заміни Карло Анчелотті. Кроос заробив стандарт, свіжий Себальйос одразу ж розіграв його пасом у розріз, а такий же свіжий Гюлер вийшов віч-на-віч – 4:0! Таким чином, Арда відзначився дебютним голом за Реал!

Мадрид відсвяткував розгромну перемогу, набрав 69 очок і відірвався від другої позиції на сім очок. Лунін знову відстояв на нуль.

Жирона повернулась на 2-ге місце, здолавши Осасуну – суддя заважав топ-грі Довбика, Циганков віддав асист і зламався