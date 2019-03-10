Зінченко став найкращим гравцем Манчестер Сіті в лютому

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став лідером голосування за найкращого гравця "містян" у минулому місяці.

Вболівальники Манчестер Сіті визнали Олександра Зінченка найкращим гравцем команди в лютому. Українець набрав в голосуванні 45% з 24 188 голосів.

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Друге місце посів Серхіо Агуеро, який був визнаний найкращим гравцем Прем'єр-ліги в лютому. В активі аргентинця 41% голосів. Вінгер Рахім Стерлінг набрав лише 14%.

У лютому Зінченко зіграв в 5 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах, відзначившись 2 результативними передачами. Разом з командою Олександр виграв Кубок Ліги, обігравши в фіналі Челсі в серії післяматчевих пенальті.

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