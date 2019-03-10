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Шахтар у більшості розбомбив Карпати без Шведа, який несподівано пропустив матч

18:50 962 Читать на русском
Шахтар у більшості розбомбив Карпати без Шведа, який несподівано пропустив матч
Шахтар – Карпати: рахунок і огляд матчу 10 березня 2019 – УПЛ 2018/19
Тарас Котів Тарас Котів

Шахтар розтрощив Карпати (5:0) у 21-му турі чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу УПЛ 2018/19 читайте на "Футбол 24"

6’ Віктор Коваленко
35’ Микола Матвієнко
44’ Де Андраде Барберан Майкон
64’ Віктор Коваленко
79’ Тайсон
 
Мартін Онгла 78’

Голи забивали Віктор Коваленко (2), Микола Матвієнко, Майкон і Тайсон. На 78-й хвилині червону картку отримав гравець львівського клубу Мартін Онгла. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Карпати на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Донецький клуб очолював турнірну таблицю, набравши 51 бал, що на 7 пунктів більше за Динамо. Карпати втратили навіть теоретичні шанси на потрапляння в топ-6, відтак з 20-ма очками поведуть боротьбу за виживання з Олімпіком, Чорноморцем та Арсенал-Київ. Цікаво, що львів'яни з 18-го березня вже майже рік забивали у кожному виїзному матчі – рекордна в історії клубу серія тривала 15 матчів (26 голів).

Шахтар – Карпати: анонс і прогноз на матч УПЛ

Перша ж атака Шахтаря на 6-й хвилині завершилась взяттям воріт. Марлос, біля якого скупчилась ціла хмара гравців Карпат, геніальним черпачком закинув у воротарський на Ісмаїлі, а той вивів на порожні ворота Коваленка. Згодом Майкон класно навісив з правого флангу, але Матвієнко пробачив воротаря Карпат. Гості відповіли індивідуальним проходом. Йода накрутив кількох захисників, але замість удару вирішив впасти, хоча було схоже, що Тайсон у підкаті не фолив.

"Леви" несподівано перехопили ініціативу, а в їхньому складі виділялись Онгла, Мякушко та Йода, які непогано комбінували і вели гру. А забили знову "гірники". Майкон вирізав подачу зі стандарту, Степаненко виграв верхову боротьбу і скинув на дальню, а Матвієнко, який колись пограв за Карпати в оренді, замкнув пас Тараса. Дві зразкові комбінації практично вбивають інтригу. Під вихід у роздягальню Майкон зі штрафного від стійки поклав у сітку воріт Пенькова.

Коваленко розіграв з Ісмаїлі стіночку і завершив двоходівку майстерним ударом у дев'ятку. Бразильця накривали троє суперників, українця – жоден. Ось і результат. Онгла вилучили за відмашку від Мораєса, хоча Жуніор, схоже, більше симулював у цьому епізоді. Гравець і тренер гостей не погодились з рішенням арбітра, довго жестикулюючи. Після штрафного Тайсон влучив у Мегреміча, і 5-й снаряд влетів у сітку Карпат. Насамкінець Мораєс втратив 3 поспіль моменти, а донецький клуб не зумів перевершити свою рекордну перемогу над Карпатами (5:0 вдома і 6:1 на виїзді).

Відзначимо, що Мар'ян Швед несподівано не потрапив навіть у заявку на гру. Щоб зрозуміти, наскільки це дивно: навіть офіційний сайт Карпат прогнозував вихід гравця, чий контракт викупив Селтік, у старті. Насправді ж Швед не поїхав на матч через травму привідного м'язу, що може завадити йому вийти і проти Маріуполя.

Шахтар забив Карпатам у 20-му матчі поспіль і продовжив серію перемог у зустрічах з цією командою до 8-и ігор. Команда Фонсеки очолює УПЛ з відривом від Динамо у 7 очок. Карпати перервали свою гольову серію у матчах на виїзді, яка тривала 15 матчів. Команда Фабрі залишається на 9-му місці, але її може потіснити Олімпік.

Теги
Головне Мар'ян Швед Мар'ян Швед Тарас Котів Віктор Коваленко Віктор Коваленко Статті Карпати Карпати Шахтар Шахтар Шахтар - Карпати
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