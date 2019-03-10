Шахтар у більшості розбомбив Карпати без Шведа, який несподівано пропустив матч

Шахтар розтрощив Карпати (5:0) у 21-му турі чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу УПЛ 2018/19 читайте на "Футбол 24"

Голи забивали Віктор Коваленко (2), Микола Матвієнко, Майкон і Тайсон. На 78-й хвилині червону картку отримав гравець львівського клубу Мартін Онгла. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Карпати на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Донецький клуб очолював турнірну таблицю, набравши 51 бал, що на 7 пунктів більше за Динамо. Карпати втратили навіть теоретичні шанси на потрапляння в топ-6, відтак з 20-ма очками поведуть боротьбу за виживання з Олімпіком, Чорноморцем та Арсенал-Київ. Цікаво, що львів'яни з 18-го березня вже майже рік забивали у кожному виїзному матчі – рекордна в історії клубу серія тривала 15 матчів (26 голів).

Шахтар – Карпати: анонс і прогноз на матч УПЛ

Перша ж атака Шахтаря на 6-й хвилині завершилась взяттям воріт. Марлос, біля якого скупчилась ціла хмара гравців Карпат, геніальним черпачком закинув у воротарський на Ісмаїлі, а той вивів на порожні ворота Коваленка. Згодом Майкон класно навісив з правого флангу, але Матвієнко пробачив воротаря Карпат. Гості відповіли індивідуальним проходом. Йода накрутив кількох захисників, але замість удару вирішив впасти, хоча було схоже, що Тайсон у підкаті не фолив.

"Леви" несподівано перехопили ініціативу, а в їхньому складі виділялись Онгла, Мякушко та Йода, які непогано комбінували і вели гру. А забили знову "гірники". Майкон вирізав подачу зі стандарту, Степаненко виграв верхову боротьбу і скинув на дальню, а Матвієнко, який колись пограв за Карпати в оренді, замкнув пас Тараса. Дві зразкові комбінації практично вбивають інтригу. Під вихід у роздягальню Майкон зі штрафного від стійки поклав у сітку воріт Пенькова.

Коваленко розіграв з Ісмаїлі стіночку і завершив двоходівку майстерним ударом у дев'ятку. Бразильця накривали троє суперників, українця – жоден. Ось і результат. Онгла вилучили за відмашку від Мораєса, хоча Жуніор, схоже, більше симулював у цьому епізоді. Гравець і тренер гостей не погодились з рішенням арбітра, довго жестикулюючи. Після штрафного Тайсон влучив у Мегреміча, і 5-й снаряд влетів у сітку Карпат. Насамкінець Мораєс втратив 3 поспіль моменти, а донецький клуб не зумів перевершити свою рекордну перемогу над Карпатами (5:0 вдома і 6:1 на виїзді).

Відзначимо, що Мар'ян Швед несподівано не потрапив навіть у заявку на гру. Щоб зрозуміти, наскільки це дивно: навіть офіційний сайт Карпат прогнозував вихід гравця, чий контракт викупив Селтік, у старті. Насправді ж Швед не поїхав на матч через травму привідного м'язу, що може завадити йому вийти і проти Маріуполя.

Шахтар забив Карпатам у 20-му матчі поспіль і продовжив серію перемог у зустрічах з цією командою до 8-и ігор. Команда Фонсеки очолює УПЛ з відривом від Динамо у 7 очок. Карпати перервали свою гольову серію у матчах на виїзді, яка тривала 15 матчів. Команда Фабрі залишається на 9-му місці, але її може потіснити Олімпік.