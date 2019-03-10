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ФІФА отримала 800 млн доларів від Катару за право проведення ЧС-2022, – The Sunday Times

17:06 148 Читать на русском
ФІФА отримала 800 млн доларів від Катару за право проведення ЧС-2022, – The Sunday Times
Джанні Інфантіно / ФІФА

Катар заплатив 800 млн доларів ФІФА за право проведення чемпіонату світу-2022. Канал Al Jazeera уклав шалений контракт з організацію.

Катарський телеканал Al Jazeera за 21 день до виборів господарів ЧС-2018 та ЧС-2022 уклав з ФІФА ТВ-контракт вартістю 400 млн доларів, повідомляє The Sunday Times.

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Al Jazeera викупав права на трансляції змагань під егідою ФІФА в період з 2015 по 2018 роки за 150 млн доларів, ще за стільки ж у період з 2019 по 2022, включно з домашнім Мундіалем.

Через 3 роки Катар запропонував ще один контракт вартістю 480 млн доларів від імені компанії beIN Media Group. Цифри в угоді в 5 разів перевищують попередні ТВ-контракти цього регіону.

Теги
Світ Катар Катар ФІФА ЧС-2022
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