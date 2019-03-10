Арсенал переміг Манчестер Юнайтед і повернувся на 4-те місце – хлопці Емері та Фред завершили безпрограшну ходу Сульшера

Лондонський Арсенал із рахунком 2:0 переграв Манчестер Юнайтед вдома в 30-му турі АПЛ. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ініціативу з перших хвилин захопили господарі поля. Уже на 2-й хвилині Колашинац прострілював уздовж воріт із лівого флангу, але Ляказетт не встиг вийти на ударну позицію. А потім активізувався інший форвард "канонірів" Обамеянг. Спочатку габонець спробував пробити через себе в падінні – дуже неточно, а на 7-й хвилині він перспективно втікав у контратаці, але Кріс Смоллінг вчасно відтіснив його від м'яча.

Натомість МЮ відразу міг відповісти голом. Після передачі зліва Ромелу Лукаку бив із відскоком від газону, але Лєно врятувала перекладина. У продовженні атаки Фред міг пробити на добиванні, але не влучив по м'ячу, а удар Погба заблокували оборонці.

Зрозумівши, що з манкуніанцями краще не жартувати, Арсенал забив уже в наступній атаці. Хоча гол видався курйозним. Граніт Джака на 12-й хвилині наважився на дальній удар, Давід Де Хеа проспав цей момент і не зміг відбити м'яч, що пішов за дивною траєкторією – 1:0! Уже через чотири хвилини "каноніри" могли подвоїти перевагу, та Ляказетт знову завовтузився із м'ячем і втратив нагоду пробити з лінії штрафного майданчика.

Поступово почали виникати моменти і в Юнайтед. Зокрема, екс-"гірник" Фред зряче бив метрів із 20-ти, але стійка та Лєно врятували Арсенал. А дальній удар Погба став легкою здобиччю німецького кіпера. Бив здалеку й Далот, але м'яч пройшов вище. Зрештою, гольову нагоду на 36-й хвилині отримав Лукаку: фактурний бельгієць легко обійшов оборонця, але в ближньому бою не зміг переграти Лєно. Завершився ж тайм ще однією класною атакою манкуніанців, коли Погба ідеальною передачею знайшов на правому фланзі Далота, але Рашфорд після його пасу не зміг завдати удару – ціною ушкодження м'яч зупинив безсумнівний герой першого тайму Джака.

У дебюті другої половини гри тенденція збереглась. МЮ хвилин 15 крутив мережива своїх атак і створив чимало нагод, аби зрівняти рахунок. Спочатку Рашфорд наважився на дальній удар, але не влучив у площину воріт. Потім затяжний випад "червоних дияволів" міг закінчитися одинадцятиметровим у ворота Арсенала, та натомість на чергове побачення з Лєно вискочив Лукаку. Та Ромелу, схоже, не повірив у те, що зумів уникнути офсайду й переграти німця не зумів.

"Каноніри" відповіли на 66-й хвилині. Це Джака вирішив пробити здалеку, але його низовий удар пройшов поруч із стійкою. А за три хвилини стався, вочевидь, ключовий епізод поєдинку: Фред у боротьбі з Ляказеттом завалив француза на газон, а Джонатан Мосс вказав на позначку. Пенальті взявся бити Обамеянг і спокійно відправив Де Хеа в один кут, а м'яч – у протилежний бік.

Пропущений м'яч трохи дезорієнтував манкуніанців і вже на 71-й хвилини МЮ міг поступатися розгромно. Лінделеф у простій ситуації чомусь вирішив не грати головою, а пропустити м'яч не Де Хеа, а з-за його спини вискочив Ляказетт і пробив у дальній кут. Та "традиційно" для цього матчу постріл Александра знову пройшов мимо.

Уле Гуннар Сульшер спробував переламати хід зустрічі замінами, випустивши двох атакувальних гравців – Марсьяля та Грінвуда. Та забивати в цей вечір судилося лише "канонірам". Хіба на 90+1-й хвилині забивати міг Рашфорд, але його удар головою після навісу без проблем упіймав Лєно.

Отже, 2:0 за Арсеналом, і норвезький тренер Юнайтед зазнає першої поразки в чемпіонаті на чолі манчестерського клубу. Сталося це, щоправда, аж у 13-му матчі біля керма "дияволів". Завдяки перемозі Арсенал піднявся на 4-ту сходинку в турнірній таблиці. Команда Емері має в активі 60 очок. Манчестер Юнайтед залишився п'ятим (58 пунктів).