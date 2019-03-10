Зідан зустрівся з представниками Ювентуса у Турині, – ЗМІ

Колишній наставник Реала Зінедін Зідан відвідав італійський Турин.

Французький фахівець провів кілька днів в Турині та зустрівся з представниками Ювентуса, повідомляє Football Italia з посиланням на La Stampa.

Гвардіола – про чутки щодо домовленості з Ювентусом: Мені прикро за Аллегрі

Щоправда, Зідан не зустрічався особисто з президентом "зебр" Андреа Аньєллі, а провів бесіду з представниками клубу.

Екс-президент Реала Кальдерон: Зідан відмовився очолити мадридців

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Реала Флорентіно Перес пропонував Зідану негайно очолити "вершкових", але француз просив почекати до літа.