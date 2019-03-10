toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ШАХТАР - КАРПАТИ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Зідан зустрівся з представниками Ювентуса у Турині, – ЗМІ

14:26 435 Читать на русском
Зідан зустрівся з представниками Ювентуса у Турині, – ЗМІ
Зінедін Зідан / Соцмережі

Колишній наставник Реала Зінедін Зідан відвідав італійський Турин.

Французький фахівець провів кілька днів в Турині та зустрівся з представниками Ювентуса, повідомляє Football Italia з посиланням на La Stampa.

Гвардіола – про чутки щодо домовленості з Ювентусом: Мені прикро за Аллегрі

Щоправда, Зідан не зустрічався особисто з президентом "зебр" Андреа Аньєллі, а провів бесіду з представниками клубу.

Екс-президент Реала Кальдерон: Зідан відмовився очолити мадридців

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Реала Флорентіно Перес пропонував Зідану негайно очолити "вершкових", але француз просив почекати до літа.

Теги
Італія Ювентус Ювентус Зінедін Зідан Зінедін Зідан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
19
хв
Шахтар
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук