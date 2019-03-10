Зідан зустрівся з представниками Ювентуса у Турині, – ЗМІ

Іспанія — 12:55 3609
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"Реал повинен подбати про цю майбутню перлину". Іспанські ЗМІ та вболівальники "бланкос" захоплюються грою Луніна
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Шахтар – Карпати: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:30 1122
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Динамо – Арсенал-Київ: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 3026
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Зінченко проти Уотфорда: без блиску та результативних дій, але з помилкою та пристойними оцінками ЗМІАнглія — 9 бер 4354
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Атлетіко – Леганес: феєричний Лунін переконує Реал відбитим пенальті та суперсейвом, Кравець може й кращеІспанія — 9 бер 12400