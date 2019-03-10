Яремчук голом допоміг Генту перемогти Остенде, Генк з Маліновським мінімально обіграв Локерен

Український нападник Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем у матчі 29 туру чемпіонату Бельгії проти Остенде, а його команда здобула перемогу.

Чемпіонат Бельгії 2018/19, 29-й тур

Генк – Локерен – 1:0

Гол: Меле, 77

Гент – Остенде – 2:1

Голи: Яремчук, 3, Домпе, 50 – Настіч, 43

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Генк Руслана Маліновського вдома приймав Локерен. Українець провів на полі увесь матч, а його команда здобула мінімальну перемогу і продовжує лідирувати в турнірній таблиці, набравши 62 очки. Найближчий переслідувач Брюгге має на 6 пунктів менше.

Гент, у свою чергу, зустрічався з Остенде. З українців на поле вийшов лише Роман Яремчук. Саме форвард і відкрив рахунок у матчі, а його команда перемогла з рахунком 2:1. Гент після 29 турів набрав 47 очок і перебуває на 6 позиції в турнірній таблиці.