toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ШАХТАР - КАРПАТИ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Екс-президент Реала Кальдерон: Моурінью в понеділок підпише контракт з "вершковими" на 3,5 року

16:28 258 Читать на русском
Екс-президент Реала Кальдерон: Моурінью в понеділок підпише контракт з "вершковими" на 3,5 року
Жозе Моурінью / The Telegraph

Колишній президент мадридського Реала Рамон Кальдерон стверджує, що Жозе Моурінью невдовзі стане тренером королівського клубу.

"Наскільки я знаю, Моурінью підпише контракт на 3,5 сезону з чистою зарплатою в 17 мільйонів фунтів на рік. Ймовірно, це відбудеться вже в понеділок.

Моурінью готовий очолити Реал, якщо команду покинуть 4 лідери

Моурінью повернеться, тому що ситуація вимагає змін, і президент Флорентіно Перес вважає, що Жозе – найкраща людина, яку може дістати клуб в даний час, тоді, коли Реал переживає далеко не найкращі часи", – цитує Кальдерона The Sun.

Ювентус спробує підписати Рамоса, якщо Моурінью очолить Реал

Нагадаємо, Моурінью вже очолював мадридський клуб впродовж 2010-2013 років. Тоді португалець завоював чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

Теги
Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Жозе Моурінью Жозе Моурінью Рамон Кальдерон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
57
хв
Арсенал
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук