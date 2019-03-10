Екс-президент Реала Кальдерон: Моурінью в понеділок підпише контракт з "вершковими" на 3,5 року

Колишній президент мадридського Реала Рамон Кальдерон стверджує, що Жозе Моурінью невдовзі стане тренером королівського клубу.

"Наскільки я знаю, Моурінью підпише контракт на 3,5 сезону з чистою зарплатою в 17 мільйонів фунтів на рік. Ймовірно, це відбудеться вже в понеділок.

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Моурінью повернеться, тому що ситуація вимагає змін, і президент Флорентіно Перес вважає, що Жозе – найкраща людина, яку може дістати клуб в даний час, тоді, коли Реал переживає далеко не найкращі часи", – цитує Кальдерона The Sun.

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Нагадаємо, Моурінью вже очолював мадридський клуб впродовж 2010-2013 років. Тоді португалець завоював чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.