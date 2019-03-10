Кравець та Кучер не врятували Кайсеріспор від розгромної поразки Різеспору

Різеспор не помітив Кайсеріспор у матчі 25-го туру чемпіонату Туреччини.

Турецька Суперліга, 25-й тур

Різеспор – Кайсеріспор – 3:0

Голи: Мурікі, 22, 66, Самудіо, 56

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Різеспор активніше розпочав поєдинок, за що і був винагороджений голом на 22-й хвилині. Гості старались відновити інтригу, але вже на початку другого тайму господарі подвоїли перевагу. На 66-й хвилині Мурікі остаточно поховав сподівання Кайсеріспора, оформивши дубль.

Український форвард Кайсеріспора Артем Кравець провів на полі весь поєдинок, а його партнер по команді захисник Олександр Кучер вийшов на заміну лише перед фінальним свистком. Хавбек Різеспора Микола Морозюк у заявку на матч не потрапив через дискваліфікацію.

Після 25-ти турів Кайсеріспор перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці, Різеспор – 11-й.

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