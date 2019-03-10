Бетіс на визді мінімально переміг Сельту: 27-й тур Ла Ліги, матчі неділі

Перший недільний матч 27-го туру іспанської Прімери між Сельтою та Бетісом завершився важкою перемогою андалусійців (0:1).

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 27-й тур

Сельта – Бетіс – 0:1

Голи: Хесе, 83

Жирона – Валенсія – початок о 17:15

Леванте – Вільяреал – початок о 19:30

Севілья – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Програму недільних матчів 27-го туру іспанського чемпіонату відкривав поєдинок у Віго, де Сельта приймала Бетіс. Команди продемонстрували динамычну гру, в якій андалусійці виглядали активніше, а галісійці – гостріше. У першому таймі господарі могли відкрити рахунок після ударів Гомеса та Мендеса з меж штрафного, але обом трохи забракло точності. У гостей був непоганий постріл Хесе з краю карного майданчику, однак голкіпер Бланко спокійно спіймав м'яч. Другий тайм виявився більш закритим, але Бетіс виглядав ще більш агресивно. Зрештою, забив той, хто більше хотів: на 83-й хвилині Хесе зіграв на добиванні після того, як Бланко витягнув складний удар Тельйо – 0:1. Більше голів у матчі забито не було.

Таким чином, Бетіс набрав 39 очок та піднявся на шосте місце в турнірній таблиці – щоправда, Севілья та Валенсія можуть повернути втрачені позиції вже за кілька годин. Сельта з 25 заліковими балами залишилась на сімнадцятій сходинці в турнірній таблиці.