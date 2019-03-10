Челсі у компенсований час врятував нічию в матчі проти Вулверхемптона

Еден Азар прекрасним ударом на останніх хвилинах врятував Челсі від домашньої поразки Вулверхемптону у 30-му турі АПЛ.

Перший тайм пройшов у досить спокійному темпі й практично без моментів, "Пенсіонери" контролювали хід зустрічі, але нічого більш гострого за відбитий удар Ігуаїна на 19-й хвилині з гострого кута створити не вдалося. На 33 хвилину зустрічі господарі тримали м'яч 76 відсотків ігрового часу, але вони не тільки не забили, а й пропустили – це Хота наприкінці першого тайму зумів відзначитись, але гол скасували через гру рукою.

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По перерві Вулверхемптон несподівано забив за правилами. На 56-й хвилині Рауль Хіменес обігрався з Хотою та пробив по воротах, а м'яч рикошетом від Аспілікуета влетів у сітку – 0:1! Здавалося, що Челсі зараз розпочне затяжну облогу карного майданчика та стане обстрілювати голкіпера, але "аристократи" довго не могли створити цікавий момент. Непогано проявляв себе Педро, постріл якого на 60-й хвилині парирував Патрісіу, в той час як Вілліан зі штрафного на 76-й пробив вище. На 87-й він вдарив значно краще, але і цього разу Патрісіу не підвів. Тим не менш, у компенсований час Челсі таки зумів врятуватись – це Еден Азар на 90+2 хвилині пробив з-за меж штрафного точнісінько у дальні нижній кут – 1:1!

Таким чином, Челсі втратив можливість піднятися у турнірній таблиці, залишившись на шостій позиції з 57 очками. Вулверхемптон набрав 46 залікових балів та йде прямо за ним.