Динамо – Арсенал-Київ – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Київське Динамо розтрощило в дербі Арсенал. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Динамо в матчі 21 туру УПЛ вдома приймало Арсенал-Київ. Кияни за останні 18 хвилин першого тайму знищили "канонірів". Вперше з квітня минулого року відзначився Денис Гармаш. До того ж хавбек оформив дубль. Також дебютний гол на рахунку Сідклея, а перед свистком на перерву Віктор Циганков реалізував пенальті.

Динамо розгромило Арсенал-Київ – Гармаш оформив дубль

Динамо набрало 47 очок і продовжує перебувати на 2 позиції в турнірній таблиці УПЛ, тоді як Арсенал-Київ останній з 11 пунктами.