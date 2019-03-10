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Динамо – Арсенал-Київ – 4:0 – відео голів та огляд матчу

21:17 699 Читать на русском
Динамо – Арсенал-Київ – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Арсенал-Київ – 4:0 / Футбол 24

Київське Динамо розтрощило в дербі Арсенал. Дивіться відео голів та огляд матчу.

28’ Денис Гармаш
37’ Феррейра Сідклей
39’ Денис Гармаш
46’ Віктор Циганков
 

Динамо в матчі 21 туру УПЛ вдома приймало Арсенал-Київ. Кияни за останні 18 хвилин першого тайму знищили "канонірів". Вперше з квітня минулого року відзначився Денис Гармаш. До того ж хавбек оформив дубль. Також дебютний гол на рахунку Сідклея, а перед свистком на перерву Віктор Циганков реалізував пенальті.

Динамо розгромило Арсенал-Київ – Гармаш оформив дубль

Динамо набрало 47 очок і продовжує перебувати на 2 позиції в турнірній таблиці УПЛ, тоді як Арсенал-Київ останній з 11 пунктами.

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