Олександрія розписала результативну нічию з Олімпіком

Відбувся матч 21-го туру УПЛ Олександрія – Олімпік (1:1).

Олімпік завітав у гості до Олександрії в рамках 21-го туру чемпіонату України.

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Саме гравці Олміпіка виглядали активнішими у першій половині гри, але відкрити рахунок підопічним В'ячеслава Шевчука так і не вдалось.

Після початку другого тайму ініціатива плавно перейшла до господарів і вже на 69-й хвилині Олександрія вийшла вперед завдяки голу Кирила Ковальця. Далі справи гостей ще більше погіршились, Максім Тейшейра залишив донецьку команду в меншості.

Проте гравці Олімпіка не здались і таки зуміли вирвати нічию у матчі. Вирішальний гол записав на свій рахунок Матар Дійє.

Олександрія (38 очок) залишається на 3-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, Олімпік (20 пунктів) – 10-й.

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