Реал Мадрид у матчі з двома скасованими голами розгромив Вальядолід

В рамках 27-го туру іспанської Прімери мадридський Реал здобув дуже непросту виїзну перемогу над Вальядолідом (1:4).

Перші 20 хвилин пройшли за цілковитої переваги Вальядоліда. Господарі були неймовірно заведеними, заробивши штрафний вже на стартових секундах зустрічі – щоправда, подача з нього до гостроти не призвела. Серія стандартів та швидких проривів на старті розхитала оборону Реала, і на 14-й хвилині черговий рейд Оскара Плано завершився фолом Одріосоли у штрафному майданчику. Арбітр без вагань призначив пенальті, але Рубен Алькарас з "точки" запустив м'яч на трибуни!

"Щоб грати, необхідно бути у відповідній фізичній формі", – Соларі не включив Іско в заявку на матч з Вальядолідом

Вальядолід не знітився й вже за дві хвилини забив з гри – це Серхі Гвардіола замкнув простріл Кеко з правого флангу на дальній стійці. Втім, після консультацій з відеоасистентами рефері скасував взяття воріт, адже Кеко перебував у офсайді. Господарі завелися й забили на 19-й зусиллями все того ж Гвардіоли, який вдало зіграв на другому поверсі, але суддя Хосе Сорілья знову не зарахував гол – і знову через офсайд. Лише після цього "альбівіолетас" відійшли назад, давши Реалу можливість провести кілька не дуже гострих атак. Найнебезпечніша з них відбулася на 23-й хвилині, коли Карім Бензема з лінії штрафного пробив над поперечиною.

Згодом гра розкрилася, чому сприяв черговий гол Вальядоліда. Тепер його забили за правилами: на 29-й хвилині Кеко виконав прекрасний навіс з правого флангу на дальню стійку, Гвардіола скинув м'яч вздовж воріт, а Мохамед Ануар замкнув з мінімальної дистанції – 0:1! Реал не змирився з такою нахабністю та пішов уперед, перехопивши ініціативу та досить швидко зрівнявши рахунок. На 34-й хвилині Рафа Варан зіграв на відскокі після того, як Начо поборовся за подачу з кутового з Масіпом – даний момент викликав у господарів протест, адже це було дуже схоже на атаку голкіпера. Хосе Сорілья вирішив, що все в межах правил – 1:1.

Моурінью готовий очолити Реал, якщо команду покинуть 4 лідери

Наприкінці першого тайму команди обмінялися небезпечними контратаками, але логічного завершення вони не отримали. Натомість, прекрасним ударом з дальньої дистанції у лівий нижній кут вивести свою команду вперед міг Каземіро – Масіп витягнувся у струнку й парирував постріл. Зрештою, на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

Другий тайм Вальядолід розпочав із шикарних моментів. Вже на 47-й хвилині Антоніто прорвався на правий край штрафного та виконав м'якенький навіс на Ануара, але Мохамеду не вистачило до замикання кількох сантиметрів зросту! У наступній же атаці він отримав прекрасну передачу з глибини та під кутом вийшов на Куртуа, але пробив повз ворота. Здавалося, що оборона Реала ось-ось лусне, але Одріосола тримався іншої думки. На 50-й хвилині він прорвався до воріт та отримав по ногах від Оскара Плано – того самого гравця, якого у першому таймі у власному штрафному збивав сам Альваро. Арбітр призначив пенальті, а Карім Бензема впевнено розвів м'яч та гокіпера по різних кутах.

Реал звернувся до Бетіса щодо можливості придбання Ло Чельсо

Після цього мадридці провели неймовірно потужний відрізок, не випускаючи Вальядолід далеко від штрафного. "Вершкові" завелись: на 55-й хвилині лише Калеро встиг зупинити швидкісний прорив Одріосоли з флангу, на 56-й Асенсіо прострілив з гострого кута, а на 57-й Себальйос потужно пробив під поперечину з мінімальної дистанції – в першому випадку ніхто не замкнув, а у другому врятував Масіп. Тим не менш, обстріл голкіпера та розхитування оборони принесли гостям кутовий, який на 59-й хвилині Карім Бензема точним ударом головою у дальній кут перетворив на гол – 1:3.

Великою мірою, гра була закрита, хоча Вальядолід не здавався й навіть претендував на пенальті на 69-й хвилині – це Гвардіола впав у боротьбі за передачу в штрафний, але арбітр не повірив нападнику. На 77-й після подачі з кутового Серхі влучив у стійку, а на 80-й Каземіро отримав другу жовту картку й залишив Реал у меншості. Тим не менш, наступний гол у матчі провели саме ослаблені мадридці – це Лука Модріч розстріляв правий нижній кут з пасу Бензема на 85-й хвилині.

"Реал повинен подбати про цю майбутню перлину". Іспанські ЗМІ та вболівальники "бланкос" захоплюються грою Луніна

Після цього "вершкові" почали затягувати час замінами, фолами та затримками, що, зрештою, вберегло їх ворота від забитих м'ячів наприкінці зустрічі. Фінальний свисток зафіксував розгром Вальядоліда.

Таким чином, Реал набрав 51 очко та наблизився до другого Атлетіко на п'ять залікових балів. Вальядолід з 26 пунктами залишився на шістнадцятій позиції.