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Болонья вдома перемогла Кальярі: 27-й тур Серії А, матчі неділі

15:25 20 Читать на русском
Болонья вдома перемогла Кальярі: 27-й тур Серії А, матчі неділі
Болонья – Кальярі – 2:0 / Bologna Fc 1909

У першому недільному матчі 27-го туру італійського чемпіонату Болонья переконливо здолала Кальярі (2:0).

33’ Ерік Пульгар
76’ Роберто Соріано
 

Чемпіонат Італії 2018/2019, 27-й тур

Болонья – Кальярі – 2:0

Гол: Пульгар, 33 (пен), Соріано, 77

Інтер – СПАЛ – початок о 16:00

Сампдорія – Аталанта – початок о 16:00

Фрозіноне – Торіно – початок о 16:00

Сассуоло – Наполі – початок о 19:00

Фіорентина – Лаціо – початок о 21:30

Болонья відкрила недільну програму 27-го туру домашнім поєдинком проти Кальярі. Загалом господарі виглядали переконливіше, але голи у ворота суперника йшли з великими труднощами. Оборону вдалося зламати лише з пенальті, який через гру рукою на 33-й хвилині привіз Брадаріч. Ерік Пульгар впевнено реалізував "одинадцятиметровий" – 1:0. За кілька хвилин Жоао Педро міг зрівняти рахунок, але після його удару головою м'яч влучив у штангу. У другому таймі команди влаштували розмін непоганими моментами, але Болонья виглядала цікавіше. Зрештою, господарі забили на 77-й: Соріано отримав передачу від Сансоне та розстріляв ближній кут з лівого краю штрафного – 2:0. Даний гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Кальярі не зміг наздогнати Дженоа, залишившись із 27 очками на тринадцятій позиції в турнірній таблиці. Болонья, в свою чергу, набрала 21 заліковий бал – до виходу із зону вильоту їй не вистачає одного пункту.

Теги
Кальярі Кальярі Болонья Болонья Болонья - Кальярі Італія
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