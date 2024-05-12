У Молдові вперше за довгий час дочекалися чемпіона з підконтрольної території. Титул взяв Петрокуб.

Шериф у суботу програв Зімбру та втратив математичні шанси стати чемпіоном Молдови. Ба більше, придністровці опустилися на третє місце за тур до фінішу, пропустивши вперед столичний Зімбру. А це означає вихід у Лігу конференцій, а не Лігу Європи.

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Новий чемпіон Молдови – Петрокуб. Клуб з Хинчешт взяв перший титул в історії, вийшов у Лігу чемпіонів-2024/25 (старт з першого раунду кваліфікації) та матиме шанс оформити "Золотий дубль" – попереду фінал кубка проти Зімбру.

Таким чином завершився період домінування Шерифа, який виграв 8 чемпіонатів поспіль. Вперше з 2011-го флагман Придністров'я залишився взагалі без трофеїв. А ще нещодавно клуб під керівництвом Юрія Вернидуба обігрував Реал в Мадриді.